Стало известно, зачем казахстанские бизнесмены закупаются в Тюмени красной икрой

Posted 6 декабря, 13:56
Published 6 декабря, 13:56
Modified 6 декабря, 13:58
Updated 6 декабря, 13:58
Предприниматели из Казахстана активно закупают красную икру в Тюменской области с целью последующей перепродажи в магазинах своей страны по завышенным ценам.
«Некоторые предприниматели специально едут из Казахстана в Тюмень для того, чтобы наладить поставки красной икры, потому что в соседней республике этот деликатес можно продать с хорошей наценкой», — рассказал собеседник URA.RU на условиях анонимности.
Тюменская область отличается удобной логистикой для закупки деликатесов, что делает её привлекательной для поставок в Казахстан, с которым регион граничит.
По словам источника, казахстанские предприниматели приобретают красную икру как на оптовых базах, так и в розничных магазинах Тюмени.
«Более крупные бизнесмены закупаются на оптовках, „челноки“ нередко скупают деликатес в розничных магазинах. В любом случае предприниматели неплохо зарабатывают на перепродаже икры», — добавил инсайдер агентства.