nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 декабря, 13:56

Published 6 декабря, 13:56

Modified 6 декабря, 13:58

Updated 6 декабря, 13:58

Стало известно, зачем казахстанские бизнесмены закупаются в Тюмени красной икрой

Стало известно, зачем казахстанские бизнесмены закупаются в Тюмени красной икрой

6 декабря 2024, 13:56
Фото: 1MI.
Предприниматели нашли возможность получить большую сезонную выгоду.

Предприниматели из Казахстана активно закупают красную икру в Тюменской области с целью последующей перепродажи в магазинах своей страны по завышенным ценам.

«Некоторые предприниматели специально едут из Казахстана в Тюмень для того, чтобы наладить поставки красной икры, потому что в соседней республике этот деликатес можно продать с хорошей наценкой», — рассказал собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Тюменская область отличается удобной логистикой для закупки деликатесов, что делает её привлекательной для поставок в Казахстан, с которым регион граничит.

По словам источника, казахстанские предприниматели приобретают красную икру как на оптовых базах, так и в розничных магазинах Тюмени.

«Более крупные бизнесмены закупаются на оптовках, „челноки“ нередко скупают деликатес в розничных магазинах. В любом случае предприниматели неплохо зарабатывают на перепродаже икры», — добавил инсайдер агентства.

Ранее стало известно, что в Тюмени начали продавать икру за 30 рублей.

Тюменца судят за посты в соцсетях, а суррогатную мать обвиняют в мошенничестве
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени начали продавать икру за 30 рублей. Но есть нюанс«Тюмень — это Тумен». Казахстанский политик высказал претензии на российские регионыКилограмм по цене смартфона: в Тюмени взлетели цены на рыбу и икру
#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Предприниматель#Казахстан#Икра
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика