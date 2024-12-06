Мороз и солнце: в Тюмени 6 декабря синоптики обещают солнце и -13

Posted 6 декабря, 01:09
Published 6 декабря, 01:09
Modified 6 декабря, 01:09
Updated 6 декабря, 01:09
В Тюмени 6 декабря ожидается малооблачная погода. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -7…-8, в темное время суток ожидается похолодание до -10. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:00, закат в 15:57, продолжительность дня 6 часов 57 минут.
В Тобольске 6 декабря синоптики прогнозируют малооблачную погоду. В утренние и дневные часы ожидается -6…-9, в вечерние часы столбики термометров опустятся до -13….-12. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:56, закат в 15:39, продолжительность дня 6 часов 43 минуты.
В Ишиме 6 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, осадки в виде снега в утренние часы. Максимальная дневная температура воздуха составит -4….-7, в вечерние часы ожидается до -14….-12. Скорость ветра составит 4,7 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:37 закат в 15:48, продолжительность дня 7 часов 11 минут.