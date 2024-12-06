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Posted 6 декабря, 01:09

Published 6 декабря, 01:09

Modified 6 декабря, 01:09

Updated 6 декабря, 01:09

В Тюмени 6 декабря похолодает до -13

Мороз и солнце: в Тюмени 6 декабря синоптики обещают солнце и -13

6 декабря 2024, 01:09
Фото: 1MI.

В Тюмени 6 декабря похолодает до -13

Переменную облачность, снег и ветер 6-11 м/с обещают на юге Тюменской области в пятницу, 6 декабря, метеорологи. Максимальная дневная температура воздуха составит -5…-10, в ночные часы ожидается до -8…-13.

В Тюмени 6 декабря ожидается малооблачная погода. В утренние и дневные часы температура воздуха составит -7…-8, в темное время суток ожидается похолодание до -10. Ветер будет дуть со скоростью до 3,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:00, закат в 15:57, продолжительность дня 6 часов 57 минут.

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В Тобольске 6 декабря синоптики прогнозируют малооблачную погоду. В утренние и дневные часы ожидается -6…-9, в вечерние часы столбики термометров опустятся до -13….-12. Ветер будет дуть со скоростью до 3,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:56, закат в 15:39, продолжительность дня 6 часов 43 минуты.

В Ишиме 6 декабря ожидается облачная с прояснениями погода, осадки в виде снега в утренние часы. Максимальная дневная температура воздуха составит -4….-7, в вечерние часы ожидается до -14….-12. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:37 закат в 15:48, продолжительность дня 7 часов 11 минут.

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