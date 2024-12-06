Где тюменцам встретить Новый год 2025: лучшие зарубежные направления отдыха

Путешественники отмечают Новый год в ночных клубах, модных ресторанах, смотрят на фейерверки и выступления. Туристы со всего мира собираются у здания «Бурдж-Халифа» (сверхвысотный небоскреб в Дубае). В период новогодних каникул в ОАЭ средняя температура воздуха + 24 С, воды + 22 С. Это время прекрасно подойдет для экскурсий и долгих прогулок.