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Posted 6 декабря, 12:01

Published 6 декабря, 12:01

Modified 6 декабря, 12:04

Updated 6 декабря, 12:04

Где тюменцам встретить Новый год 2025: лучшие зарубежные направления отдыха

Где тюменцам встретить Новый год 2025: лучшие зарубежные направления отдыха

6 декабря 2024, 12:01
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Где можно встретить Новый 2025 год, чтобы он точно удался? ТОП оригинальных и интересных направлений для отдыха за рубежом — в нашем материале.

Редакция «Нашего города» пообщалась с директором одного из туристических агентств Натальей П. По словам эксперта в сфере туризма, многие тюменцы интересуются отдыхом в Объединенных Арабских Эмиратах.

Путешественники отмечают Новый год в ночных клубах, модных ресторанах, смотрят на фейерверки и выступления. Туристы со всего мира собираются у здания «Бурдж-Халифа» (сверхвысотный небоскреб в Дубае). В период новогодних каникул в ОАЭ средняя температура воздуха + 24 С, воды + 22 С. Это время прекрасно подойдет для экскурсий и долгих прогулок.

Еще одно интересное направление — Таиланд. Улицы главных городов украшают гирляндами, праздничной иллюминацией, фотозонами. В новогоднюю ночь по всей стране организовывают концерты, вечеринки и традиционные салюты. Подходящие для празднования Нового года города — Пхукет, Бангкок или Паттайя, отметила Наталья.

Обычно в праздничную ночь туристы запускают в небо фонарики, загадывая важные желания. Считается, что это принесет удачу на весь предстоящий год. Обычно в Таиланде хорошая погода, которая позволяет насладиться красивыми пейзажами и природой.

Фото: Изображение Midjourney

Хотите провести Новый год по-семейному и в спокойной обстановке? Тогда добро пожаловать на Мальдивские острова! Однако стоит заранее побеспокоиться о покупке или бронировании билетов и номеров. Выложить придется немаленькую сумму.

Новогодние праздники можно провести в уютном заведении с местной кухней, или же прогуливаясь по шикарному побережью. Погода в этот период уж точно не расстроит — температура воздуха составит +30 С, воды +28 С.

Также в Новый год можно заняться дайвингом, снорклингом (плавание по поверхности воды с маской, трубкой и ластами), отдохнуть на вилле с бассейном. Это все оставит незабываемые впечатления о празднике.

Новогодние праздники можно провести в Египте (экскурсионные туры), Турции, Индии, Бразилии, Шри-Ланке, на Кубе. Некоторые выбирают для встречи Нового года Испанию.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Новый год#Объединенные Арабские Эмираты#Зарубежные направления
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