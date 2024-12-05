Зарплата от 85 тысяч: тюменцы не хотят идти работать водителями автобусов

Posted 5 декабря, 08:35
Published 5 декабря, 08:35
Modified 5 декабря, 08:37
Updated 5 декабря, 08:37
Дефицит водителей автобусов в Тюмени сохраняется на протяжении последнего года. В ТПАТП №1 открыты десятки вакансий, платить сотрудникам (после последнего роста зарплат) готовы от 85 тысяч рублей, однако повального спроса на места пока нет.
«На данный момент дефицит водителей автобусов сохраняется, но за три прошедших месяца он сократился на 9%. Текучесть водительских кадров значительно снизилась, коэффициент восполнения кадров повышается и составляет 1,9, что позволяет говорить о положительной динамике», — сообщили «Нашему городу в ТПАТП №1.
На предприятии водителям, помимо зарплаты, обещают отпуск в 42 дня и досрочную пенсию. Сейчас тюменских кондукторов переучивают на водителей. Но пока таких обучающихся всего девять.
Ранее «Наш город» сообщал о том, кто в Тюмени зарабатывает на маршрутках и почему этот бизнес считается особенно прибыльным.