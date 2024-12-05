Зарплата от 85 тысяч: тюменцы не хотят идти работать водителями автобусов

Дефицит водителей автобусов в Тюмени сохраняется на протяжении последнего года. В ТПАТП №1 открыты десятки вакансий, платить сотрудникам (после последнего роста зарплат) готовы от 85 тысяч рублей, однако повального спроса на места пока нет.