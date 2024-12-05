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Posted 5 декабря, 12:00

Published 5 декабря, 12:00

Modified 5 декабря, 12:02

Updated 5 декабря, 12:02

Ямальские добровольцы могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию проектов

Ямальские добровольцы могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию проектов

5 декабря 2024, 12:00
Фото: страница Дмитрия Артюхова.
Сюжет
Ямал
В регионе стартовал грантовый конкурс для волонтеров.

Международный день добровольцев отмечают сегодня более 40 тысяч жителей Ямала. В регионе работают 332 волонтерских объединения. Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, для северян нет чужой и далекой беды — их тепло и заботу чувствуют за тысячи километров.

В регионе действуют меры поддержки добровольцев. Так, 5 декабря стартовал грантовый конкурс для волонтеров. Прием заявок продлится до 15 января, а победителей объявят в феврале 2025 года. Максимальная сумма гранта — 300 тысяч рублей.

Принять участие в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет, имеющие постоянную прописку на Ямале. Еще одно обязательное условие — быть зарегистрированным на федеральных платформах Добро.рф и Созидатели.рф.

Добровольцам нужно предложить идею социального проекта для реализации в округе в следующем году. Заявки принимаются по шести тематическим направлениям. Среди них — помощь нуждающимся и незащищенным категориям населения, развитие добровольчества, реализация инициатив по сбору мусора, благоустройству и защите животных. Получить грант также могут авторы социокультурных проектов, инициатив по поддержке участников боевых действий, организаторы мероприятий в рамках Года героев на Ямале.

Фото: страница Дмитрия Артюхова

Конкурс грантов добровольцам и волонтерам в этом году проводится региональным оператором «Гранты Ямала» совместно с Арктическим центром добровольчества на региональной платформе.

Как подчеркнул директор АНО «Гранты Ямала» Хизри Алхаматов, участвуя в конкурсе добровольческих инициатив, волонтеры изучают технологию социального проектирования. В дальнейшем они смогут вывести работу, которую сейчас проводят в рамках отдельных акций, на более системный и регулярный уровень.

С 1 апреля победители конкурса добровольческих инициатив следующего года приступят к реализации своих идей. Отметим, за 6 лет проведения конкурса ямальские добровольцы предложили 423 социальных проекта. Грантов удостоены 54 инициативы на общую сумму более 16 миллионов рублей.

#Общество#Ямал#Россия#Гранты#Социальные проекты#Арктика#Общественные инициативы#Дмитрий Артюхов#Поддержка#Мероприятия
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