Ямальские добровольцы могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию проектов

Добровольцам нужно предложить идею социального проекта для реализации в округе в следующем году. Заявки принимаются по шести тематическим направлениям. Среди них — помощь нуждающимся и незащищенным категориям населения, развитие добровольчества, реализация инициатив по сбору мусора, благоустройству и защите животных. Получить грант также могут авторы социокультурных проектов, инициатив по поддержке участников боевых действий, организаторы мероприятий в рамках Года героев на Ямале.