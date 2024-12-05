Ямальские добровольцы могут получить до 300 тысяч рублей на реализацию проектов

Posted 5 декабря, 12:00
Published 5 декабря, 12:00
Modified 5 декабря, 12:02
Updated 5 декабря, 12:02
Международный день добровольцев отмечают сегодня более 40 тысяч жителей Ямала. В регионе работают 332 волонтерских объединения. Как отметил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, для северян нет чужой и далекой беды — их тепло и заботу чувствуют за тысячи километров.
В регионе действуют меры поддержки добровольцев. Так, 5 декабря стартовал грантовый конкурс для волонтеров. Прием заявок продлится до 15 января, а победителей объявят в феврале 2025 года. Максимальная сумма гранта — 300 тысяч рублей.
Принять участие в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет, имеющие постоянную прописку на Ямале. Еще одно обязательное условие — быть зарегистрированным на федеральных платформах Добро.рф и Созидатели.рф.
Добровольцам нужно предложить идею социального проекта для реализации в округе в следующем году. Заявки принимаются по шести тематическим направлениям. Среди них — помощь нуждающимся и незащищенным категориям населения, развитие добровольчества, реализация инициатив по сбору мусора, благоустройству и защите животных. Получить грант также могут авторы социокультурных проектов, инициатив по поддержке участников боевых действий, организаторы мероприятий в рамках Года героев на Ямале.
Конкурс грантов добровольцам и волонтерам в этом году проводится региональным оператором «Гранты Ямала» совместно с Арктическим центром добровольчества на региональной платформе.
Как подчеркнул директор АНО «Гранты Ямала» Хизри Алхаматов, участвуя в конкурсе добровольческих инициатив, волонтеры изучают технологию социального проектирования. В дальнейшем они смогут вывести работу, которую сейчас проводят в рамках отдельных акций, на более системный и регулярный уровень.
С 1 апреля победители конкурса добровольческих инициатив следующего года приступят к реализации своих идей. Отметим, за 6 лет проведения конкурса ямальские добровольцы предложили 423 социальных проекта. Грантов удостоены 54 инициативы на общую сумму более 16 миллионов рублей.