В Тюмени на пожаре погибли животные, а блогера оштрафовали за оскорбление полицейских

Posted 5 декабря, 13:00
Published 5 декабря, 13:00
Modified 5 декабря, 13:00
Updated 5 декабря, 13:00
Как стало известно, размер средней заработной платы в Тюменской области в ноябре увеличился на 23 процентов — до 70,6 тысячи рублей. По уровню роста среднего заработка регион занимает четвертое место в Уральском федеральном округе.
Заметнее всего подняли зарплатные предложения работодатели в Югре, в Курганской и Свердловской областях.
В следующем году в нашем регионе может подорожать коммуналка. Так, с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ в Тюмени будут увеличены на 19%, в Тобольске — на 17,88%, в Исетском районе — на 18,61%, в Тюменском районе индексация тарифов в поселениях составит от 14,48 до 19,09%, в остальных муниципалитетах юга региона — 13%.
Между тем, тарифы в Тюменской области поднимут только в том случае, если документ утвердит губернатор региона Александр Моор.
Этим летом 39-летний блогер из Тюменской области вел онлайн-трансляцию. Мужчина был пьяным и в нецензурной форме выражался в адрес полицейских. Блогеру назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Противоправный контент с канала тюменского стримера удалили.
В деревне Зырянка Тюменской области минувшей ночью случился крупный пожар. Загорелись дом, хозяйственные постройки и места для содержания животных. Люди не пострадали, однако скот спасти не удалось. В пожаре погибли свиньи, козы, курицы и домашние питомцы.