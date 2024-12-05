В Тюмени на пожаре погибли животные, а блогера оштрафовали за оскорбление полицейских

В следующем году в нашем регионе может подорожать коммуналка. Так, с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ в Тюмени будут увеличены на 19%, в Тобольске — на 17,88%, в Исетском районе — на 18,61%, в Тюменском районе индексация тарифов в поселениях составит от 14,48 до 19,09%, в остальных муниципалитетах юга региона — 13%.