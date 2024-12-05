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Posted 5 декабря, 13:00

Published 5 декабря, 13:00

Modified 5 декабря, 13:00

Updated 5 декабря, 13:00

В Тюмени на пожаре погибли животные, а блогера оштрафовали за оскорбление полицейских

В Тюмени на пожаре погибли животные, а блогера оштрафовали за оскорбление полицейских

5 декабря 2024, 13:00
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Зарплата
Животные погибли в страшном пожаре под областной столицей. Тем временем, тюменского блогера оштрафовали за оскорбление полицейских, контент удалили с его канала.

В Тюменской области выросла средняя зарплата

Как стало известно, размер средней заработной платы в Тюменской области в ноябре увеличился на 23 процентов — до 70,6 тысячи рублей. По уровню роста среднего заработка регион занимает четвертое место в Уральском федеральном округе.

Заметнее всего подняли зарплатные предложения работодатели в Югре, в Курганской и Свердловской областях.

Размер предлагаемого заработка в Тюмени превысил ожидания
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В Тюмени в 2025 году могут поднять тарифы ЖКХ

В следующем году в нашем регионе может подорожать коммуналка. Так, с 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ в Тюмени будут увеличены на 19%, в Тобольске — на 17,88%, в Исетском районе — на 18,61%, в Тюменском районе индексация тарифов в поселениях составит от 14,48 до 19,09%, в остальных муниципалитетах юга региона — 13%.

Между тем, тарифы в Тюменской области поднимут только в том случае, если документ утвердит губернатор региона Александр Моор.

Коммуналка в Тюмени может подорожать сразу на 19%. ФАС разрешила
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Тюменского стримера оштрафовали за оскорбление полицейских

Этим летом 39-летний блогер из Тюменской области вел онлайн-трансляцию. Мужчина был пьяным и в нецензурной форме выражался в адрес полицейских. Блогеру назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Противоправный контент с канала тюменского стримера удалили.

Тюменского стримера оштрафовали за оскорбление полицейских
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Десятки животных погибли в пожаре под Тюменью

В деревне Зырянка Тюменской области минувшей ночью случился крупный пожар. Загорелись дом, хозяйственные постройки и места для содержания животных. Люди не пострадали, однако скот спасти не удалось. В пожаре погибли свиньи, козы, курицы и домашние питомцы.

В страшном пожаре под Тюменью погибли десятки животных. Видео
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