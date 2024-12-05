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Posted 5 декабря, 14:01

Published 5 декабря, 14:01

Modified 5 декабря, 14:03

Updated 5 декабря, 14:03

В Тюмени электромонтер упал с большой высоты из-за удара током

В Тюмени электромонтер упал с большой высоты из-за удара током

5 декабря 2024, 14:01
Фото: 1MI.
Несчастный случай произошел с работником тюменской сетевой компании.

Электромонтер 4-го разряда, занимающийся ремонтом воздушных линий электропередачи, упал с крыши трансформаторной подстанции и получил удар током. По этому факту Государственная инспекция труда начала расследование.

Инцидент случился 30 октября 2024 года. Сотрудник был направлен в областной центр для реконструкции электросетевых объектов распределительных сетей. После получения задания он начал работу на крыше трансформаторной подстанции-13.

«Он начал проводить демонтаж шлейфа 10 кВ от РТП-13 к проходным изоляторам ТП-13 при помощи накидного металлического ключа. Во время приближения ключом к проходному изолятору фазы „С“ ТП-13 работника ударило электрическим током. Он упал с высоты 2,5 метра. 24-летний пострадавший получил контактный высоковольтный электроожог верхних конечностей», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Причиной несчастного случая стало неудовлетворительное обеспечение безопасности при выполнении работ в электроустановках. Также было установлено, что система управления охраной труда не функционирует в полном объеме, отсутствует контроль за соблюдением работником мер безопасности и требований охраны труда. Кроме того, специалист был допущен к работе без оформленного наряда-допуска и не прошел необходимое обучение.

За указанные нарушения работодатель был привлечен к административной ответственности.

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