В Тюмени электромонтер упал с большой высоты из-за удара током

Posted 5 декабря, 14:01
Published 5 декабря, 14:01
Modified 5 декабря, 14:03
Updated 5 декабря, 14:03
Электромонтер 4-го разряда, занимающийся ремонтом воздушных линий электропередачи, упал с крыши трансформаторной подстанции и получил удар током. По этому факту Государственная инспекция труда начала расследование.
Инцидент случился 30 октября 2024 года. Сотрудник был направлен в областной центр для реконструкции электросетевых объектов распределительных сетей. После получения задания он начал работу на крыше трансформаторной подстанции-13.
«Он начал проводить демонтаж шлейфа 10 кВ от РТП-13 к проходным изоляторам ТП-13 при помощи накидного металлического ключа. Во время приближения ключом к проходному изолятору фазы „С“ ТП-13 работника ударило электрическим током. Он упал с высоты 2,5 метра. 24-летний пострадавший получил контактный высоковольтный электроожог верхних конечностей», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Причиной несчастного случая стало неудовлетворительное обеспечение безопасности при выполнении работ в электроустановках. Также было установлено, что система управления охраной труда не функционирует в полном объеме, отсутствует контроль за соблюдением работником мер безопасности и требований охраны труда. Кроме того, специалист был допущен к работе без оформленного наряда-допуска и не прошел необходимое обучение.
За указанные нарушения работодатель был привлечен к административной ответственности.