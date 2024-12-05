В Тюмени электромонтер упал с большой высоты из-за удара током

Причиной несчастного случая стало неудовлетворительное обеспечение безопасности при выполнении работ в электроустановках. Также было установлено, что система управления охраной труда не функционирует в полном объеме, отсутствует контроль за соблюдением работником мер безопасности и требований охраны труда. Кроме того, специалист был допущен к работе без оформленного наряда-допуска и не прошел необходимое обучение.