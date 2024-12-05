Тюменец, убивший двух студентов в ДТП, выслушал приговор

Как сообщили в пресс-службе судов, водители вез трех товарищей по дороге Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. В какой-то момент его занесло, он не справился с управлением и несколько раз перевернулся, улетев в кювет. Двое его пассажиров — студенты, погибли на месте, третий получил тяжкие телесные повреждения. Сам водитель практически не пострадал.