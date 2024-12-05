Тюменец, убивший двух студентов в ДТП, выслушал приговор

Posted 5 декабря, 11:22
Published 5 декабря, 11:22
Modified 5 декабря, 11:30
Updated 5 декабря, 11:30
Как сообщили в пресс-службе судов, водители вез трех товарищей по дороге Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. В какой-то момент его занесло, он не справился с управлением и несколько раз перевернулся, улетев в кювет. Двое его пассажиров — студенты, погибли на месте, третий получил тяжкие телесные повреждения. Сам водитель практически не пострадал.
На суде обвиняемый вину не признал. Сообщил, что ехал по трассе в указанное время, был остановлен на посту ГАИ, поехал дальше, а что случилось потом — не помнит.
Суд, приняв во внимание все детали, вынес водителю приговор, ему предстоит провести 4 года в колонии — поселении.
Кроме того, осужденный должен будет выплатить 1 миллион рублей одной из близких погибшего в аварии.
Ранее сообщалось о том, что в центре Тюмени разбился насмерть пассажир электровелосипеда.