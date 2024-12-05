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Posted 5 декабря, 11:22

Published 5 декабря, 11:22

Modified 5 декабря, 11:30

Updated 5 декабря, 11:30

Тюменец, убивший двух студентов в ДТП, выслушал приговор

Тюменец, убивший двух студентов в ДТП, выслушал приговор

5 декабря 2024, 11:22
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
В Тюмени вынесли приговор в отношении местного жителя, который по своей вине убил двух студентов и оставил еще одного с тяжкими телесными повреждениями. Он же вину свою не признал.

Как сообщили в пресс-службе судов, водители вез трех товарищей по дороге Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. В какой-то момент его занесло, он не справился с управлением и несколько раз перевернулся, улетев в кювет. Двое его пассажиров — студенты, погибли на месте, третий получил тяжкие телесные повреждения. Сам водитель практически не пострадал.

На суде обвиняемый вину не признал. Сообщил, что ехал по трассе в указанное время, был остановлен на посту ГАИ, поехал дальше, а что случилось потом — не помнит.

Суд, приняв во внимание все детали, вынес водителю приговор, ему предстоит провести 4 года в колонии — поселении.

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Кроме того, осужденный должен будет выплатить 1 миллион рублей одной из близких погибшего в аварии.

Ранее сообщалось о том, что в центре Тюмени разбился насмерть пассажир электровелосипеда.

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#Александр Смирнов#Происшествия#ДТП#Новости тюмени#Тюменский суд
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