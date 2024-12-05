СУЭНКО направила 100 млн рублей на развитие Петуховского техникума МЭСХ

5 декабря 2024 года директор СУЭНКО Данил Анучин и начальник управления общего и профессионального образования Департамента образования и науки Курганской области Ирина Захарова приняли участие в открытии компьютерного класса. Для них и студентов-целевиков был проведен открытый урок, на котором ребята ознакомились с автоматизированной системой диспетчерского управления СК-11, применяемой в большинстве крупных энергокомпаний и диспетчерских центров нашей страны.