nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 14:58

Published 5 декабря, 14:58

Modified 5 декабря, 15:00

Updated 5 декабря, 15:00

СУЭНКО направила 100 млн рублей на развитие Петуховского техникума МЭСХ

СУЭНКО направила 100 млн рублей на развитие Петуховского техникума МЭСХ

5 декабря 2024, 14:58
Фото: СУЭНКО.
В рамках программы «Школа — ссуз/вуз — предприятие» с 2023 года СУЭНКО сотрудничает с Петуховским техникумом МЭСХ, где в Едином центре подготовки специалистов среднего звена обучаются 98 студентов по профильной для энергетики специальности.

Работа с учебными заведениями позволяет энергокомпании усилить подготовку специалистов отрасли и обеспечить выпускников рабочими местами после окончания техникума.

При поддержке СУЭНКО в этом году был создан современный компьютерный класс, где появилась возможность внедрять в обучение студентов элементы цифровых технологий и изучать цифровую модель сети компании. Примечательно, что капитальный ремонт здесь не проводился со времен строительства техникума.

5 декабря 2024 года директор СУЭНКО Данил Анучин и начальник управления общего и профессионального образования Департамента образования и науки Курганской области Ирина Захарова приняли участие в открытии компьютерного класса. Для них и студентов-целевиков был проведен открытый урок, на котором ребята ознакомились с автоматизированной системой диспетчерского управления СК-11, применяемой в большинстве крупных энергокомпаний и диспетчерских центров нашей страны.

Кроме того, СУЭНКО проводит комплексную реконструкцию учебных аудиторий и входной группы, расположенных в административном корпусе, а также ремонт столовой. На средства областного бюджета для студентов будет установлена новая мебель. В планах — ремонт общежития и спортивного зала, оснащение классов и лабораторий современным оборудованием, создание учебного полигона.

Всего за 3 года в развитие учебного заведения планируется инвестировать порядка 300 миллионов рублей. Часть средств направлены из бюджета Курганской области, а ежегодный вклад энергокомпании при этом превысил 70 млн рублей.

Петуховский техникум — это бренд для энергокомпаний. Нет ни одного филиала СУЭНКО в Курганской и Тюменской областях, где бы не работали выпускники Петуховского техникума. Для нас было знаковым событием влиться в работу этого учебного заведения. Изменения сначала произошли в общежитии, столовой и учебных классах. И это только начало. Планы озвучены на трехлетку, но мы будем двигаться дальше, — сказал директор СУЭНКО Данил Анучин.

Обучающиеся по договорам с предприятием проходят стажировку и практику в его филиалах, а это означает, что они получают доступ к современным технологиям и погружены в специфику региональной энергетики.

Отметим, в техникуме создан Строительный отряд. Летом текущего года ребята трудились на 80 объектах СУЭНКО в Курганской области.

Фото: СУЭНКО

Компания также уделяет внимание организации досуга студентов. В рамках сотрудничества с техникумом ученики 1 и 2 курсов приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре «ЭнергоКвиз». Ребята продемонстрировали свои знания в области энергетики и соревновались друг с другом. Вдохновленные командной работой, студенты продолжили общение с руководителями компании СУЭНКО и Департамента образования и науки Курганской области, которое завершилось торжественной церемонией награждения лучших второкурсников и преподавателей, обучающих студентов-целевиков.

Это знаковое событие в жизни Петуховского техникума. Мы вместе с СУЭНКО, студентами и преподавателями формируем новый виток в истории учебного заведения. Мы благодарим компанию СУЭНКО за помощь, которую она оказывает в развитии профессионального образования. От имени Департамента благодарю сотрудников техникума, которые вносят свой вклад в подготовку специалистов для энергетического комплекса Курганской области, — отметила Ирина Захарова.
#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Образование#Реконструкция#Оборудование#СУЭНКО#Энергетика#Стажировка#Досуг#Цифровые технологии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика