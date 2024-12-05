СУЭНКО направила 100 млн рублей на развитие Петуховского техникума МЭСХ

Posted 5 декабря, 14:58
Published 5 декабря, 14:58
Modified 5 декабря, 15:00
Updated 5 декабря, 15:00
Работа с учебными заведениями позволяет энергокомпании усилить подготовку специалистов отрасли и обеспечить выпускников рабочими местами после окончания техникума.
При поддержке СУЭНКО в этом году был создан современный компьютерный класс, где появилась возможность внедрять в обучение студентов элементы цифровых технологий и изучать цифровую модель сети компании. Примечательно, что капитальный ремонт здесь не проводился со времен строительства техникума.
5 декабря 2024 года директор СУЭНКО Данил Анучин и начальник управления общего и профессионального образования Департамента образования и науки Курганской области Ирина Захарова приняли участие в открытии компьютерного класса. Для них и студентов-целевиков был проведен открытый урок, на котором ребята ознакомились с автоматизированной системой диспетчерского управления СК-11, применяемой в большинстве крупных энергокомпаний и диспетчерских центров нашей страны.
Кроме того, СУЭНКО проводит комплексную реконструкцию учебных аудиторий и входной группы, расположенных в административном корпусе, а также ремонт столовой. На средства областного бюджета для студентов будет установлена новая мебель. В планах — ремонт общежития и спортивного зала, оснащение классов и лабораторий современным оборудованием, создание учебного полигона.
Всего за 3 года в развитие учебного заведения планируется инвестировать порядка 300 миллионов рублей. Часть средств направлены из бюджета Курганской области, а ежегодный вклад энергокомпании при этом превысил 70 млн рублей.
Петуховский техникум — это бренд для энергокомпаний. Нет ни одного филиала СУЭНКО в Курганской и Тюменской областях, где бы не работали выпускники Петуховского техникума. Для нас было знаковым событием влиться в работу этого учебного заведения. Изменения сначала произошли в общежитии, столовой и учебных классах. И это только начало. Планы озвучены на трехлетку, но мы будем двигаться дальше, — сказал директор СУЭНКО Данил Анучин.
Обучающиеся по договорам с предприятием проходят стажировку и практику в его филиалах, а это означает, что они получают доступ к современным технологиям и погружены в специфику региональной энергетики.
Отметим, в техникуме создан Строительный отряд. Летом текущего года ребята трудились на 80 объектах СУЭНКО в Курганской области.
Компания также уделяет внимание организации досуга студентов. В рамках сотрудничества с техникумом ученики 1 и 2 курсов приняли участие в интеллектуально-развлекательной игре «ЭнергоКвиз». Ребята продемонстрировали свои знания в области энергетики и соревновались друг с другом. Вдохновленные командной работой, студенты продолжили общение с руководителями компании СУЭНКО и Департамента образования и науки Курганской области, которое завершилось торжественной церемонией награждения лучших второкурсников и преподавателей, обучающих студентов-целевиков.
Это знаковое событие в жизни Петуховского техникума. Мы вместе с СУЭНКО, студентами и преподавателями формируем новый виток в истории учебного заведения. Мы благодарим компанию СУЭНКО за помощь, которую она оказывает в развитии профессионального образования. От имени Департамента благодарю сотрудников техникума, которые вносят свой вклад в подготовку специалистов для энергетического комплекса Курганской области, — отметила Ирина Захарова.