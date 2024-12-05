nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 12:11

Published 5 декабря, 12:11

Modified 5 декабря, 12:13

Updated 5 декабря, 12:13

Стало известно, какой будет зима 2024-2025 в Тюменской области

Снежно и морозно. Какой будет зима 2024-2025 в Тюменской области?

5 декабря 2024, 12:11
Фото: 1MI.

Стало известно, какой будет зима 2024-2025 в Тюменской области

Какую погоду ждать жителям Тюменской области этой зимой? Подробный прогноз и комментарии специалистов — смотрите в материале редакции «Нашего города».

Какую погоду ждать в Тюмени в декабре 2024 года?

Стоит отметить, что прогноз погоды на декабрь 2024 года в Тюменской области будет меняться с течением времени. Прогноз от специалистов Яндекс.Погоды составлен на основе исторических данных за последние десять лет.

В декабре климат в Тюмени можно охарактеризовать как морозный. Средняя температура днем в декабре 11 градусов мороза. В среднем в декабре 22 пасмурных, 8 со снегом и 1 ясный день. Снегопады преимущественно слабые.

Интересно, что в декабре, а также в январе, феврале, апреле и сентябре Тюмень считается местом, некомфортным для посещения.

В начале декабря температура воздуха в областной столице будет варьироваться от -5 до -9 градусов. В предстоящие выходные ожидается снег. На следующей неделе, с 9 по 15 декабря, прогнозируется резкое похолодание. Температура воздуха достигнет -13…-17 градусов.

Погода в Тюмени в декабреПогода в Тюмени в декабре
Погода в Тюмени в декабре. Фото: Яндекс.Погода

Согласно предварительным данным, в конце первого зимнего месяца будет снежно, осадки будут наблюдаться практически каждый день. Снегопад ожидается 23, 24, 30 и 31 декабря.

Какую погоду ждать в Тюмени в январе 2025 года?

На сервисе world-weather.ru появился предварительный прогноз погоды на январь 2025 года в Тюмени. Согласно опубликованным данным, в областной столице в начале января будет морозно. Температура воздуха будет варьироваться от -11 до -18 градусов в течение всего месяца. Ожидается 6 ясных дней, остальные — с осадками или с переменной облачностью.

Погода в январе в 2025 году, по мнению синоптиков, не будет радикально отличаться от среднестатистической за прошлые года в Тюмени. Температурные показатели близки к средним за последние пять лет. Днем будет преимущественно солнечно и ясно.

Фото: 1MI

Как сообщает издание 360.ru со ссылкой на специалистов, по всей нашей стране зима 2024–2025 года будет теплее обычного, особенно на Урале и в Западной Сибири, где аномалия может достигать 3–6 градусов выше нормы. Несмотря на это, в январе и феврале возможны сильные морозы.

При этом, как отмечают синоптики, количество осадков будет в пределах нормы, но в центральных районах страны возможно превышение нормы снега. Это увеличит риск снежных завалов, предупреждают синоптики.

В Тюмени сегодня похолодает до -13
Узнать подробнее

О погоде в феврале 2025 года в Тюмени, разумеется, пока говорить сложно, но синоптики уже отмечают практически такую же погоду, как и в январе. Температура днем будет колебаться от -8 градусов до -11 градусов, а ночами столбики термометров будут опускаться до -16…-20 градусов.

Какую погоду ждать тюменцам в новогоднюю ночь?

Еще один вопрос, интересующий горожан — какая погода ожидается в Новый год. Ближе к концу месяца в центральные регионы наконец-то придут настоящие морозы, отметил синоптик Александр Ильин из центра «Метео».

— В Сибири, особенно на севере, будет преобладать теплая погода, на 5-10 градусов выше нормы, но в зимнем исполнении, по московским меркам это, конечно, все равно будут еще какие морозы, — прокомментировал научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд.

Специалист подчеркнул, что сезон окажется неоднородным. В отличие от привычных холодов, этой зимой оттепели будут чередоваться с кратковременными периодами морозов. Однако в целом ожидается больше дней с мягкими температурами.

Фото: 1MI

Ранее синоптики рассказали, когда в областную столицу придет настоящая зима. Согласно статистическим данным за период с 1991 по 2020 год, средняя температура декабря в Тюмени должна составлять около -13 градусов. Однако в нашем городе сейчас держится температура около 0 градусов. Например, 4 декабря отклонение от нормы достигло 12 градусов.

Читайте также:
Желтый уровень опасности объявили в Тюменской областиСнега не будет? Синоптики рассказали, когда в Тюмень придет настоящая зимаВ Тюмени 4 декабря будет пасмурно и тепло
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Синоптики#Погода в Тюмени#Погода#Климат#Февраль#Зима 2024-2025#Январь#Декабрь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика