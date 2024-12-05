Снежно и морозно. Какой будет зима 2024-2025 в Тюменской области?

О погоде в феврале 2025 года в Тюмени, разумеется, пока говорить сложно, но синоптики уже отмечают практически такую же погоду, как и в январе. Температура днем будет колебаться от -8 градусов до -11 градусов, а ночами столбики термометров будут опускаться до -16…-20 градусов.