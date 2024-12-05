Снежно и морозно. Какой будет зима 2024-2025 в Тюменской области?

Posted 5 декабря, 12:11
Published 5 декабря, 12:11
Modified 5 декабря, 12:13
Updated 5 декабря, 12:13
Стоит отметить, что прогноз погоды на декабрь 2024 года в Тюменской области будет меняться с течением времени. Прогноз от специалистов Яндекс.Погоды составлен на основе исторических данных за последние десять лет.
В декабре климат в Тюмени можно охарактеризовать как морозный. Средняя температура днем в декабре 11 градусов мороза. В среднем в декабре 22 пасмурных, 8 со снегом и 1 ясный день. Снегопады преимущественно слабые.
Интересно, что в декабре, а также в январе, феврале, апреле и сентябре Тюмень считается местом, некомфортным для посещения.
В начале декабря температура воздуха в областной столице будет варьироваться от -5 до -9 градусов. В предстоящие выходные ожидается снег. На следующей неделе, с 9 по 15 декабря, прогнозируется резкое похолодание. Температура воздуха достигнет -13…-17 градусов.
Согласно предварительным данным, в конце первого зимнего месяца будет снежно, осадки будут наблюдаться практически каждый день. Снегопад ожидается 23, 24, 30 и 31 декабря.
Как сообщает издание 360.ru со ссылкой на специалистов, по всей нашей стране зима 2024–2025 года будет теплее обычного, особенно на Урале и в Западной Сибири, где аномалия может достигать 3–6 градусов выше нормы. Несмотря на это, в январе и феврале возможны сильные морозы.
При этом, как отмечают синоптики, количество осадков будет в пределах нормы, но в центральных районах страны возможно превышение нормы снега. Это увеличит риск снежных завалов, предупреждают синоптики.
О погоде в феврале 2025 года в Тюмени, разумеется, пока говорить сложно, но синоптики уже отмечают практически такую же погоду, как и в январе. Температура днем будет колебаться от -8 градусов до -11 градусов, а ночами столбики термометров будут опускаться до -16…-20 градусов.
Еще один вопрос, интересующий горожан — какая погода ожидается в Новый год. Ближе к концу месяца в центральные регионы наконец-то придут настоящие морозы, отметил синоптик Александр Ильин из центра «Метео».
— В Сибири, особенно на севере, будет преобладать теплая погода, на 5-10 градусов выше нормы, но в зимнем исполнении, по московским меркам это, конечно, все равно будут еще какие морозы, — прокомментировал научный руководитель Гидрометцентра России Вильфанд.
Специалист подчеркнул, что сезон окажется неоднородным. В отличие от привычных холодов, этой зимой оттепели будут чередоваться с кратковременными периодами морозов. Однако в целом ожидается больше дней с мягкими температурами.
Ранее синоптики рассказали, когда в областную столицу придет настоящая зима. Согласно статистическим данным за период с 1991 по 2020 год, средняя температура декабря в Тюмени должна составлять около -13 градусов. Однако в нашем городе сейчас держится температура около 0 градусов. Например, 4 декабря отклонение от нормы достигло 12 градусов.