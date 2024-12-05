«Русал» мог оказывать давление на менеджмент «Норникеля»

Posted 5 декабря, 18:13
Published 5 декабря, 18:13
Modified 5 декабря, 18:15
Updated 5 декабря, 18:15
В документах указано, что действия, в которых «Русал» винит руководство «Норникеля», осуществлялись в рамках реализации стратегии от 2017 года с одобрения всех акционеров, в том числе и «Русала». Как сообщает www.interfax.ru, ссылаясь на комментарии ответчиков, именно алюминиевый концерн заблокировал ряд приоритетных проектов «Норникеля». Также ответчики охарактеризовали обвинения в сторону руководства компании как безосновательные.
«Русал» подавал иски в 2022 и 2023 годах, а с наступлением 2024 года компания решила задействовать в процессе Романа Абрамовича. Судебные разбирательства начались по факту окончания соглашения между акционерами «Норникеля», в рамках которого «Русал» мог получать 60% EBITDA компании. В период действия соглашения акционеров, как указано в заявлении на сайте суда, «Норникель» выплатил свыше 35 миллиардов долларов дивидендов (с учетом buyback), при этом на «Русал» из них пришлось свыше девяти миллиардов долларов.
Большинство претензий «Русала» касается отчуждения непрофильных активов ГМК «Норникель». Кроме того, компания просит отстранить Владимира Потанина от руководства. Обнародованные материалы суда характеризуют позицию «Интерроса». Так, ответчики заявляют, что продажи непрофильных активов, включая авиакомпанию NordStar, проводились в соответствии с политикой компании по защите от санкций. При этом стоит отметить, что сами условия продажи активов были оговорены с представителями «Русала», которые в тот период времени входили в СД «Норникеля». Алюминиевый концерн, как указывает ответчик, выступил с инициативой выкупить почти 50% акций NordStar по цене, которую будет называть заниженной в рамках судебных разбирательств.
Прочие перечисленные «Русалом» непрофильные активы («Логистик-Центр» и ПСМК) также удалось реализовать по стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика. Важно отметить, что их покупатели не имеют существенной связи с Владимиром Потаниным.
В ответ на обвинения «Русала» «Интеррос» указал на блокирование «Русалом» важнейших проектов «Норникеля», в том числе и совместного предприятия с «Русской платиной» по освоению месторождений платиноидов. Также речь велась об отмене спин-оффа Быстринского ГОКа в пользу акционеров «Норникеля». «Интерфакс» также, ссылаясь на источник, близкий к «Интерросу», сообщает, что «Русал» препятствовал воплощению ведущего экопроекта «Норникеля» — «Серной программы».