«Русал» мог оказывать давление на менеджмент «Норникеля»

Большинство претензий «Русала» касается отчуждения непрофильных активов ГМК «Норникель». Кроме того, компания просит отстранить Владимира Потанина от руководства. Обнародованные материалы суда характеризуют позицию «Интерроса». Так, ответчики заявляют, что продажи непрофильных активов, включая авиакомпанию NordStar, проводились в соответствии с политикой компании по защите от санкций. При этом стоит отметить, что сами условия продажи активов были оговорены с представителями «Русала», которые в тот период времени входили в СД «Норникеля». Алюминиевый концерн, как указывает ответчик, выступил с инициативой выкупить почти 50% акций NordStar по цене, которую будет называть заниженной в рамках судебных разбирательств.