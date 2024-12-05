РЭО: Мощность обработки нового КПО в Санкт-Петербурге составит 600 тыс. тонн ежегодно

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, сфера обращения с отходами в настоящее время демонстрирует значительный рост. Благодаря эффективному сотрудничеству с федеральными властями и ППК «РЭО» регион продолжает создавать современные комплексы по переработке мусора. Более того, новая инфраструктура необходима для всей агломерации. Он также подчеркнул, что развитие невозможно без комплексного подхода к обращению с отходами, применения современных технологий и формирования экономики замкнутого цикла.