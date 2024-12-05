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Posted 5 декабря, 06:40

Published 5 декабря, 06:40

Modified 5 декабря, 06:40

Updated 5 декабря, 06:40

РЭО: Мощность обработки нового КПО в Санкт-Петербурге составит 600 тыс. тонн ежегодно

РЭО: Мощность обработки нового КПО в Санкт-Петербурге составит 600 тыс. тонн ежегодно

5 декабря 2024, 06:40
Фото: 1MI.
Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев и вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников обсудили в ходе рабочей встречи проект создания комплекса по обращению с отходами «Новоселки», который будет способен обрабатывать 600 тыс. тонн мусора ежегодно.

По словам Дениса Буцаева, в настоящее время ведутся активные работы по формированию комплексной системы обращения с отходами в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Весь комплекс инфраструктурных проектов планируется реализовать в течение следующих трех лет. РЭО обеспечит необходимую методологическую поддержку и предложит льготное финансирование, пишет karelinform.ru.

Проектная мощность данного комплекса составит ежегодно 600 тысяч тонн по обработке, 120 тысяч тонн по утилизации и 200 тысяч тонн по компостированию. На данный момент завершена разработка проектной документации и проведена государственная экологическая экспертиза. Следующим этапом станет государственная экспертиза. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию в 2027 году.

Помимо КПО «Новоселки», в Санкт-Петербурге уже функционирует КПО «Волхонка», строительство которого было профинансировано РЭО посредством предоставления льготных кредитов. В планах остается еще возведение КПО «Островский» и двух других объектов на территории Ленинградской области.

Как сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, сфера обращения с отходами в настоящее время демонстрирует значительный рост. Благодаря эффективному сотрудничеству с федеральными властями и ППК «РЭО» регион продолжает создавать современные комплексы по переработке мусора. Более того, новая инфраструктура необходима для всей агломерации. Он также подчеркнул, что развитие невозможно без комплексного подхода к обращению с отходами, применения современных технологий и формирования экономики замкнутого цикла.

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