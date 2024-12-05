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Posted 5 декабря, 12:36

Published 5 декабря, 12:36

Modified 5 декабря, 12:42

Updated 5 декабря, 12:42

В самом опасном районе Тюмени построят Дом Культуры

Просвещение в криминальные массы! В самом опасном районе Тюмени построят Дом Культуры

5 декабря 2024, 12:36
Фото: 1MI.

В самом опасном районе Тюмени построят Дом Культуры

Власти Тюмени анонсировали строительство нового Дома Культуры в Тюмени. И появится она в Лесобазе. Об этом сообщили в региональном правительстве. И это при том, что за этим районом закреплена не самая лучшая слава.

Как сообщает портал URA.RU, горожане считают Лесобазу одним из самых криминальных районов областной столицы. Ранее проведенный опрос показал, что 66% местных жителей не купили бы недвижимость в этом микрорайоне.

При этом властей региона это не останавливает, контракт на строительство уже заключен, появиться новый ДК должен будет уже в 2025 году. Но только если само строительство еще будет рентабельно, в чем Тюменская администрация пока не уверена.

Также добавим, что Лесобаза считается самым неблагоприятным районом в том числе для женщин. Согласно составленным интерактивным картам, именно в районе Лесобазы сконцентрировано самое большое количество опасных улиц для представительниц прекрасного пола.

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Ранее сообщалось о том, что за прошедшую неделю мошенники украли у тюменцев 24 миллиона.

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#Александр Смирнов#Происшествия#Новости тюмени#Инициативы#Дом культуры
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