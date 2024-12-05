Просвещение в криминальные массы! В самом опасном районе Тюмени построят Дом Культуры

Posted 5 декабря, 12:36
Published 5 декабря, 12:36
Modified 5 декабря, 12:42
Updated 5 декабря, 12:42
Как сообщает портал URA.RU, горожане считают Лесобазу одним из самых криминальных районов областной столицы. Ранее проведенный опрос показал, что 66% местных жителей не купили бы недвижимость в этом микрорайоне.
При этом властей региона это не останавливает, контракт на строительство уже заключен, появиться новый ДК должен будет уже в 2025 году. Но только если само строительство еще будет рентабельно, в чем Тюменская администрация пока не уверена.
Также добавим, что Лесобаза считается самым неблагоприятным районом в том числе для женщин. Согласно составленным интерактивным картам, именно в районе Лесобазы сконцентрировано самое большое количество опасных улиц для представительниц прекрасного пола.