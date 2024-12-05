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Posted 5 декабря, 11:52

Published 5 декабря, 11:52

Modified 5 декабря, 12:14

Updated 5 декабря, 12:14

Тюменцы начали продавать лекарства друг другу в закрытых чатах

Подпольная фарма. Тюменцы начали продавать лекарства друг другу в закрытых чатах

5 декабря 2024, 11:52
Фото: 1MI.

Тюменцы начали продавать лекарства друг другу в закрытых чатах

Жители Тюмени создали закрытые чаты в мессенджерах, где перепродают лекарства. Соответствующие объявления жители регион начали замечать в социальных сетях.

Сообщается, что многие жители региона попросту начинают искать предложения о продаже и покупке медицины в разных чатах и группах. Как правило, в таковые добавляют по просьбе или приглашению, а пользователи выставляют то, что хотят купить или продать.

Причем встречаются такие просьбы или же приглашения повсеместно. Таким методом жители региона избавляются от ненужных лекарств или же покупают те, что в аптеках чересчур дорогие.

При этом на ситуацию обратил внимание местный Роспотребнадзор, сообщив что продажа лекарств таким образом недопустима.

«Согласно ст. 55 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ „Об обращении лекарственных средств“ розничная торговля препаратами осуществляется аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. продажа лекарственных средств по объявлениям в мессенджерах или в местах несанкционированной торговли не допустима, т. к. влечет риск приобретения некачественного и небезопасного товара, — сообщают в ведомстве.
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Ранее сообщалось о том, что Под Тюменью продают огромный коттедж с собственной АЗС за 119 миллионов.

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