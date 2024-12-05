Подпольная фарма. Тюменцы начали продавать лекарства друг другу в закрытых чатах

Posted 5 декабря, 11:52
Published 5 декабря, 11:52
Modified 5 декабря, 12:14
Updated 5 декабря, 12:14
Сообщается, что многие жители региона попросту начинают искать предложения о продаже и покупке медицины в разных чатах и группах. Как правило, в таковые добавляют по просьбе или приглашению, а пользователи выставляют то, что хотят купить или продать.
Причем встречаются такие просьбы или же приглашения повсеместно. Таким методом жители региона избавляются от ненужных лекарств или же покупают те, что в аптеках чересчур дорогие.
При этом на ситуацию обратил внимание местный Роспотребнадзор, сообщив что продажа лекарств таким образом недопустима.
«Согласно ст. 55 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ „Об обращении лекарственных средств“ розничная торговля препаратами осуществляется аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. продажа лекарственных средств по объявлениям в мессенджерах или в местах несанкционированной торговли не допустима, т. к. влечет риск приобретения некачественного и небезопасного товара, — сообщают в ведомстве.
Ранее сообщалось о том, что Под Тюменью продают огромный коттедж с собственной АЗС за 119 миллионов.