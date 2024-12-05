Миллионами передаем за проезд: кто зарабатывает на маршрутках в Тюмени?

Posted 5 декабря, 07:52
Published 5 декабря, 07:52
Modified 5 декабря, 07:54
Updated 5 декабря, 07:54
В Тюмени компании, которые обслуживают маршрутки, они же автобусы особо малой вместимости и автобусы малого класса, работают в рамках контракта с департаментом дорожной инфраструктуры и транспорта. В настоящее время ежедневно на маршруты регулярных перевозок выходит порядка 309 автобусов малого класса.
Бизнес на маршрутках считается прибыльным, доход формируется за счет ежедневных наличных или безналичных платежей от пассажиров, рассказал «Нашему городу» доктор экономических наук Леонид Вараксин.
«Средний доход с одной маршрутки, по субъективной оценке, варьируется в пределах от 50 000 до 150 000 рублей в месяц, техника обычно оформляется в лизинг. Эта сумма зависит от ряда условий, связанных с протяженностью маршрута, пассажиропотоком и так далее. Вместе с тем доходы увеличиваются за счет госконтрактов, предоставляющих компенсацию за перевозку льготных категорий пассажиров», — говорит специалист.
Он также отмечает, что во времена, когда люди активно пользовались наличными, бизнес на маршрутках мог становиться местом обналички теневых капиталов. Однако остается только догадываться, реализовывалась эта схема в Тюмени или нет.
Но и сейчас поставщики услуг умеют оказывать влияние на стоимость контрактов или даже срывать торги, в чем они уже были уличены. Но об этом чуть позже. По словам Вараксина, бизнес на маршрутках считается высоко маржинальным — даже при сравнительно низкой стоимости проезда маршрутки остаются прибыльными за счет большого количества пассажиров и высокой частоты рейсов.
«Дополнительным средством для повышения доходности могут стать рекламные объявления, размещаемые на внутренней и наружной стороне микроавтобуса. Салоны обвешивают баннерами и листовками — каждый из них стоит денег», — указывает Вараксин.
Как сообщили «Нашему городу» в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, в настоящее время подвижной состав малого класса присутствует у следующих перевозчиков: ИП Шулепов С. М., ИП Савельев А.Е., ООО «Автолинии», ООО «Тюменьавтотранс», ООО «Караван-авто», ООО «Газель».
ИП Шулепов за время работы заключил с департаментом шесть госконтрактов на сумму в 117 миллионов рублей. Сотрудники предпринимателя сейчас обслуживают в Тюмени шесть маршрутов.
Однажды Шулепова уличили в картельном сговоре. Сотрудники ФАС выявили, что компании ООО «Мос-Авто», ООО «Тюмень-Лессервис», а также индивидуальные предприниматели Шулепов и Сериков намеренно срывали торги.
Цель сговора заключалась в том, чтобы занять первое и второе места в аукционе. После того, как победитель получал первое место, он должен был предоставить подписанный договор в установленный срок, однако этого не происходило. Заказчик был вынужден подписать договор со вторым победителем, но тот отказывался. Торги считались несостоявшимися, и перевозка пассажиров по городу оставалась за предыдущим перевозчиком. Также было установлено, что между компаниями существуют родственные связи. Все участники признали вину в сговоре и получили штрафы.
ИП Савельев заключил с тюменскими властями три контракта на сумму 86 миллионов рублей. Предприниматель обслуживает семь маршрутов в городе. Также у предпринимателя есть два контракта с сургутским МКУ «ДДТИЖКК» на сумму в 17,6 миллиона. В ХМАО предприниматель также занимается перевозками пассажиров общественного транспорта.
ООО «Автолинии» смогло получить два госконтракта на сумму в 207 миллионов рублей. В Тюмени организация обслуживает восемь маршрутов. Руководителем «Автолиний» числится Гульсу Бурганова. За 2023 году выручка компании составила 44 миллиона рублей. Автобусы компании оформлены в лизинг.
ООО «Автотранс» заключило с властями 3 госконтракта на сумму в 168 миллионов рублей. Организация обслуживает 14 маршрутов. Руководителем числится Алексей Савчук. За 2023 году компания заработала 310 миллионов рублей. Техника у организации также оформлена в лизинг.
ООО «Караван-авто» получило 3 госконтракта на сумму в 94 миллиона рублей. Обслуживает 7 маршрутов. Руководитель компании — Евгений Павелкин. За прошлый год выручка компании составила 222 миллиона рублей.
ООО «Газель» в Тюмени обслуживает 6 маршрутов. С властями у компании 1 госконтракт на сумму в 80 миллионов рублей. Руководителем числится Николай Кирш.
В городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта заявили, что за исполнением условий контракта подрядчиками тщательно следят.
«Осуществление контроля за соблюдением подрядчиками требований к выполнению работ заказчиком предусмотрено, в том числе посредством автоматизированной системы диспетчеризации (далее — АСД). АСД функционирует на основе навигационного оборудования ГЛОНАСС/GPS и программного комплекса „Автоматизированная система диспетчеризации для городского пассажирского транспорта и мобильных служб“. Посредством АСД фиксируются объемы и качество выполненных работ подрядчика», — сообщили власти.
Так удалось выявить, что работа не всегда выполняется на 100%. Более того, в этом году (к августу) число выполненных рейсов снизилось у следующих исполнителей: ООО «Автолинии» (93% против 94%), ИП Шулепов (91% против 93%), ИП Савельев (91% против 94%), ООО «Караван-авто» (90% против 95%). А компании «Газель» и «Тюменьавтотранс», напротив, увеличили количество выполненных рейсов — 92% (75% в 2023 г.) и 94% (93% в 2023 г.) соответственно.
«По всем фактам срывов рейсов и нарушения установленного расписания к перевозчикам принимаются меры ответственности, предусмотренные муниципальным контрактом на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам», — отмечают в департаменте.
В администрации считают, что сейчас показатели работы маршрутов регулярных перевозок, на которых предусмотрено движение автобусов малого класса, находятся в допустимых значениях.
Однако и с такими системами все равно есть возможности для нарушения условий. По словам источника «Нашего города», многие водители иногда подрабатывают маршрутчиками. Они не оформлены официально, что снижает издержки для владельцев бизнеса.
Пока в Тюмени отказываться от маршруток не планирует, власти сообщили, что это невозможно, так как дорожные условия на отдельных участках улично-дорожной сети не позволяют организовать по ним движение автобусов более высоких классов с габаритной длиной свыше 7,5 м ввиду несоответствия геометрических параметров поворотов, площадок для разворота и др. А потому поставщики услуг продолжат зарабатывать миллионы, которые копятся с каждых ваших 30 рублей.