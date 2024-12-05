Миллионами передаем за проезд: кто зарабатывает на маршрутках в Тюмени?

Цель сговора заключалась в том, чтобы занять первое и второе места в аукционе. После того, как победитель получал первое место, он должен был предоставить подписанный договор в установленный срок, однако этого не происходило. Заказчик был вынужден подписать договор со вторым победителем, но тот отказывался. Торги считались несостоявшимися, и перевозка пассажиров по городу оставалась за предыдущим перевозчиком. Также было установлено, что между компаниями существуют родственные связи. Все участники признали вину в сговоре и получили штрафы.