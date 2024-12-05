Мигранты стали катализатором рост цен на ремонт квартир в Тюмени

Posted 5 декабря, 14:33
Published 5 декабря, 14:33
Modified 5 декабря, 14:35
Updated 5 декабря, 14:35
Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, многие бригады, занимающиеся отделочными и ремонтными работами, в значительной степени состоят из иностранных рабочих.
«После того, как мигранты начали покидать Тюмень, в городе стали наблюдаться некоторые проблемы с услугами по ремонту квартир. Одни бригады распались, потому что полностью состояли из иностранцев, другие — подняли цены», — рассказал собеседник Ura.ru на условиях анонимности.
Он же отметил, что в Тюмени возникли очереди на услуги ремонтных бригад. Количество заказчиков значительно увеличилось, и некоторые бригады по ремонту и отделке квартир уже начали формировать списки ожидания. Ожидание может занять от двух до трех недель.
Ранее агентство сообщало, что выходцам из стран ближнего зарубежья стало труднее найти работу на строительных площадках Тюмени. По информации источников агентства, это связано с увеличением рейдов силовых структур, направленных на выявление нелегальных мигрантов. В результате многие иностранцы вынуждены покидать регион.
Ранее руководитель СК Бастрыкин потребовал еще один доклад о нападении мигранта на ребенка в Тюмени.