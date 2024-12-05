Мигранты стали катализатором рост цен на ремонт квартир в Тюмени

Он же отметил, что в Тюмени возникли очереди на услуги ремонтных бригад. Количество заказчиков значительно увеличилось, и некоторые бригады по ремонту и отделке квартир уже начали формировать списки ожидания. Ожидание может занять от двух до трех недель.