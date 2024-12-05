Медведи, нефть и мороз: 10 стереотипов о Тюмени, в которые верят по всей стране

Posted 5 декабря, 08:35
Published 5 декабря, 08:35
Modified 5 декабря, 08:37
Updated 5 декабря, 08:37
Представительница турфирмы Мария Толмачева собрала 10 главных мифов, в которые искренне верят жители других городов России, когда слышат о Тюмени. Многие из-за этого отказываются ехать в город. Но правда ли все, что на слуху у иногородних?
Этот миф характерен для всех регионов Сибири. Связано заблуждение, вероятно, с активным распространением видео, на которых животные выходят в город, или с известиями о лесных пожарах, после которых звери опять же тянутся к городу.
Но на самом деле Тюмень — это урбанизированный город, где дикие животные крайне редко появляются в черте города. Медведей можно встретить только в специализированных заповедниках, на значительном удалении от населённых пунктов или же в центре города, там они ненастоящие, но зато с подсветкой.
Представление о Тюмени как о холодном и суровом месте связано с её расположением. Но видели бы москвичи нынешний тюменский декабрь… К тому же климат города умеренно континентальный. Лето в Тюмени тёплое, а иногда и жаркое — температура часто поднимается до +30°C.
Весной и осенью бывают комфортные периоды с солнечными днями, а зима, хоть и снежная, отличается меньшей резкостью по сравнению с северными регионами Сибири. К тому же в городе развито централизованное отопление, а потому от мороза никто не погибает.
Исторически Тюмень стала важным федеральным центром благодаря освоению нефтяных и газовых месторождений, но экономика города давно диверсифицировалась. Здесь активно развиваются сферы информационных технологий, строительства, торговли, здравоохранения и образования.
Несмотря на то, что Тюмень не является миллионником, она отличается современным обликом и высоким качеством жизни. Город регулярно попадает в рейтинги самых комфортных для жизни в России. Центр Тюмени украшен благоустроенной набережной, которая считается одной из лучших в стране. Активно развиваются новые жилые районы, есть крупные торговые центры, спортивные арены и культурные площадки.
Доставка продуктов всеми современными сервисами в городе тоже имеется. По словам сотрудницы турфирмы, этот критерий важно было отметить, так как для многих он сигнализирует о развитости города.
В Тюмени действительно много людей, связанных с нефтегазовым сектором, но они составляют лишь часть работающего населения. Многие жители заняты в сфере услуг, образовании, здравоохранении, строительстве и транспорте. Развитие малого и среднего бизнеса также играет важную роль в городской экономике.
В городе есть масса возможностей для досуга. Любителям активного отдыха доступны парки, спортивные комплексы, аквапарк и катки. Ценители культуры могут посетить театры, выставки и музыкальные концерты. Однако периодически жалобы тюменцев, которые не знают, куда им пойти, доходят до иногородних, и о Тюмени начинают думать как о совершенно пустом городе.
Промышленность, включая нефтепереработку, находится за пределами города или в отдельных промышленных зонах. В самой Тюмени преобладают жилые и рекреационные пространства. Городские власти активно благоустраивают улицы, создают новые парки и зоны отдыха, что делает Тюмень уютной.
Культурная жизнь Тюмени все же имеется. В городе работают драматический и кукольный театры, филармония и художественные галереи. Регулярно проходят фестивали, такие как «Тюменская осень», где выступают звёзды театра, кино и музыки. Для молодёжи организуются креативные мероприятия и выставки современного искусства.
Н асмом деле Тюмень входит в число самых безопасных городов России. Улицы города хорошо освещены, уровень преступности остаётся ниже среднего по стране. Однако многие наслышаны про «тюменского маньяка», которых похищал детей в городе и до сих пор не пойман, а потому считают Тюмень не такой благополучной.
Хотя Тюмень географически удалена от столицы, город является крупным транспортным узлом. Через Тюмень проходят важные автомобильные и железнодорожные магистрали, а аэропорт Рощино предлагает прямые рейсы в десятки российских и зарубежных городов. Благодаря этому связь с другими регионами России достаточно удобна. Так что приехать в Тюмень можно без проблем.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что курорт мирового масштаба, объединяющий велнес-туризм и спорт, в Тюменской области планируют построить до 2035 года.