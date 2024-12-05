Медведи, нефть и мороз: 10 стереотипов о Тюмени, в которые верят по всей стране

Но на самом деле Тюмень — это урбанизированный город, где дикие животные крайне редко появляются в черте города. Медведей можно встретить только в специализированных заповедниках, на значительном удалении от населённых пунктов или же в центре города, там они ненастоящие, но зато с подсветкой.