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Posted 5 декабря, 19:43

Published 5 декабря, 19:43

Modified 5 декабря, 19:43

Updated 5 декабря, 19:43

«Агрохолдинги России»: 11 декабря в Москве пройдет отраслевая конференция АПК

«Агрохолдинги России»: 11 декабря в Москве пройдет отраслевая конференция АПК

5 декабря 2024, 19:43
Фото: 1MI.
11 декабря в российской столице в 24-й раз состоится конференция «Агрохолдинги России» — ключевое мероприятие проекта «Агроинвестор».

На конференцию приглашены участники АПК, отраслевые инвесторы, эксперты и консультанты, представители Минсельхоза России, аналитики и главы аграрных ведомств.

На мероприятии ведущие специалисты отрасли, аналитики и участники рынка АПК подведут итоги 2024 года в сельскохозяйственной сфере и представят аналитические прогнозы на следующий год. Также участники конференции «Агрохолдинги России — 2024» будут обсуждать изменения в инвестиционной обстановке в агропромышленном секторе, развитие экспорта аграрной продукции за последний год, рентабельность производства, новые варианты государственного регулирования сельхозрынков и их влияние на бизнес. Спикеры и эксперты мероприятия представят информацию о последних тенденциях в сфере слияний и поглощений и коснутся вопросов доступности финансового обеспечения для производителей агропродукции и развития страхования в АПК, инвестиций в логистику и инфраструктуру. Также в ходе события будет обсуждаться тема финансирования процесса цифровизации отрасли АПК и поставок техоборудования в период санкционных ограничений.

После оглашения итогов уходящего года спикеры конференции озвучат прогнозы на ключевых рынках АПК: в производстве продукции растениеводства, молочном животноводстве, свиноводстве и птицеводстве, а также в переработке мяса и молока. Участники конференции оценят перспективы развития экспорта отечественной продовольственной продукции и расскажут о новых потребительских предпочтениях, динамике спроса и розничных продаж, а также о возможностях их роста и сдерживающих факторах.

Среди основных тем конференции — инвестиции в агропромышленный комплекс в условиях высокой ключевой ставки. Об этом пишет inkazan.ru.

Для гостей и участников конференции «Агрохолдинги России — 2024» запланирована насыщенная деловая программа, их ждут уникальные прогнозы и оценки от экспертов отрасли, участников агропромышленного рынка и крупнейших агрохолдингов России, а также общение в неофициальном формате. Информационную поддержку события обеспечивает медиахолдинг 1MI.

#Общество
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