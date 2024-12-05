«Агрохолдинги России»: 11 декабря в Москве пройдет отраслевая конференция АПК

Posted 5 декабря, 19:43
Published 5 декабря, 19:43
Modified 5 декабря, 19:43
Updated 5 декабря, 19:43
На конференцию приглашены участники АПК, отраслевые инвесторы, эксперты и консультанты, представители Минсельхоза России, аналитики и главы аграрных ведомств.
На мероприятии ведущие специалисты отрасли, аналитики и участники рынка АПК подведут итоги 2024 года в сельскохозяйственной сфере и представят аналитические прогнозы на следующий год. Также участники конференции «Агрохолдинги России — 2024» будут обсуждать изменения в инвестиционной обстановке в агропромышленном секторе, развитие экспорта аграрной продукции за последний год, рентабельность производства, новые варианты государственного регулирования сельхозрынков и их влияние на бизнес. Спикеры и эксперты мероприятия представят информацию о последних тенденциях в сфере слияний и поглощений и коснутся вопросов доступности финансового обеспечения для производителей агропродукции и развития страхования в АПК, инвестиций в логистику и инфраструктуру. Также в ходе события будет обсуждаться тема финансирования процесса цифровизации отрасли АПК и поставок техоборудования в период санкционных ограничений.
После оглашения итогов уходящего года спикеры конференции озвучат прогнозы на ключевых рынках АПК: в производстве продукции растениеводства, молочном животноводстве, свиноводстве и птицеводстве, а также в переработке мяса и молока. Участники конференции оценят перспективы развития экспорта отечественной продовольственной продукции и расскажут о новых потребительских предпочтениях, динамике спроса и розничных продаж, а также о возможностях их роста и сдерживающих факторах.
Среди основных тем конференции — инвестиции в агропромышленный комплекс в условиях высокой ключевой ставки. Об этом пишет inkazan.ru.
Для гостей и участников конференции «Агрохолдинги России — 2024» запланирована насыщенная деловая программа, их ждут уникальные прогнозы и оценки от экспертов отрасли, участников агропромышленного рынка и крупнейших агрохолдингов России, а также общение в неофициальном формате. Информационную поддержку события обеспечивает медиахолдинг 1MI.