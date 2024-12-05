«Агрохолдинги России»: 11 декабря в Москве пройдет отраслевая конференция АПК

На мероприятии ведущие специалисты отрасли, аналитики и участники рынка АПК подведут итоги 2024 года в сельскохозяйственной сфере и представят аналитические прогнозы на следующий год. Также участники конференции «Агрохолдинги России — 2024» будут обсуждать изменения в инвестиционной обстановке в агропромышленном секторе, развитие экспорта аграрной продукции за последний год, рентабельность производства, новые варианты государственного регулирования сельхозрынков и их влияние на бизнес. Спикеры и эксперты мероприятия представят информацию о последних тенденциях в сфере слияний и поглощений и коснутся вопросов доступности финансового обеспечения для производителей агропродукции и развития страхования в АПК, инвестиций в логистику и инфраструктуру. Также в ходе события будет обсуждаться тема финансирования процесса цифровизации отрасли АПК и поставок техоборудования в период санкционных ограничений.