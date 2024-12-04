Жизнь SHAMANа перевернулась с ног на голову. На съемках шоу певец едва сдержал слезы

Как опытная наблюдательница, Людмила заметила, что, хотя она и волнуется за своего сына, она верит в его способность разобраться в своих чувствах самостоятельно. Тем не менее, очевидно, что мать певца уже начала готовиться к следующему этапу в его личной жизни.