Жизнь SHAMANа перевернулась с ног на голову. На съемках шоу певец едва сдержал слезы

Posted 4 декабря, 16:06
Published 4 декабря, 16:06
Modified 4 декабря, 16:08
Updated 4 декабря, 16:08
Развод с супругой, медиаменеджером Еленой Мартыновой, стал для SHAMANа не только трудным периодом, но и настоящим шоком, который он до сих пор не может пережить.
В сентябре SHAMAN и его жена Елена Мартынова поразили общественность известием о своем разводе. Хотя расставание прошло без конфликтов, вся ситуация напоминала сюжет романтического произведения: два успешных человека, каждый на пике своей карьеры, решили разойтись, так как у них не осталось времени для личного счастья.
«Родные, мы с Еленой — очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь. Развод — наше совместное решение», — заявил SHAMAN, словно ставя точку в последней главе их семейной эпопеи.
Елена Мартынова, в свою очередь, тактично подтвердила, что решение о разрыве было принято совместно. Однако поклонники, привыкшие к патриотическим гимнам и лирическим балладам SHAMANа, восприняли это известие как неприятный удар.
На съемках программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым артист впервые открылся о своих переживаниях и боли.
«Семь лет — это не просто срок, это целая жизнь, проведенная рядом с человеком. Разрыв после такого длительного периода всегда ощущается как потеря части себя. Это отрывается с кожей, как я говорю. Простите, но я могу сейчас залить студию слезами», — поделился Ярослав в эфире.
По заверению SHAMANа, разрыв оказался неизбежным из-за несовпадения расписаний и высокой загруженности обоих.
Едва оправившись от развода, SHAMAN столкнулся с новой утратой: смертью пресс-секретаря и близкого друга Антона Коробкова-Землянского. Этот молодой и энергичный парень всегда казался неиссякаемым источником оптимизма для окружающих. Но, к сожалению, его сердце не выдержало нагрузки.
SHAMAN рассказывает, что Антон никогда не жаловался и был очень активным. Но это привело к тому, что тот сгорел на работе, полностью отдав себя делу.
«Для меня это было как гром среди ясного неба. Когда мне сообщили о его смерти, я просто потерял опору. Бессонные ночи продолжаются до сих пор», — признался музыкант.
В ходе интервью певец не смог сдержать слез, когда вспомнил о своем друге. Он отметил, что память об Антоне всегда будет жить в его сердце и отражаться в его творчестве.
К слову, в программе «Судьба человека» SHAMAN вышел в темных очках, чтобы замаскировать следы бессонных ночей.
«Я честно скажу: еле сдерживаюсь, потому что слезы подкатывают», — признался певец.
Ранее в адрес исполнителя звучало много критики, СМИ пытались его выставить в разных образах. Но зрители узнали SHAMANа с другой стороны — не только как талантливого исполнителя с мощным голосом и патриотическими композициями, но и как человека, который смело делится своими уязвимостями и переживаниями.
Несмотря на все трудности, SHAMAN продолжает свой гастрольный тур, запланированный до конца следующего года. Тур под названием «Победа!» охватывает более ста городов России, и каждый концерт для артиста становится настоящей отдушиной.
Певец рассказывает, что на фоне всего происходящего, для него работа сейчас — это «способ сохранить себя». Выходя на сцену, он временно забывает о боли и испытаниях. Поддержка людей дает ему илы двигаться дальше.
Тем не менее, насыщенный график не предоставляет возможности для отдыха. Кажется, что артист оказывается в плену своих собственных амбиций и привязанности к фанатам.
«Я хочу, чтобы мои композиции помогали людям, как они помогают мне. Пусть музыка станет тем мостом, который соединяет нас с нашими чувствами, воспоминаниями и мечтами», — поделился артист.
Осень 2024 года продолжает удивлять драматическими событиями: SHAMAN, известный также как Ярослав Дронов, только что расстался с женой, а уже активно завоевывает сердце новой возлюбленной. В то же время, мать артиста утверждает, что ее сын не нуждается в советах от окружающих.
На фоне всех этих событий прозвучали слова матери певца Людмилы Дроновой, словно предсказание мудрого оракула.
«Я думаю, сыну нужна женщина, которая будет ему действительно нужна. Но это уж не мне решать. Даю ли я ему советы? Да бесполезно. Он сделает все равно по-своему», — призналась она, добавив, что в личную жизнь сына вмешиваться не собирается.
Как опытная наблюдательница, Людмила заметила, что, хотя она и волнуется за своего сына, она верит в его способность разобраться в своих чувствах самостоятельно. Тем не менее, очевидно, что мать певца уже начала готовиться к следующему этапу в его личной жизни.
Если кто-то полагал, что SHAMAN надолго останется холостяком, он сильно ошибался. Всего через месяц после развода на горизонте появилась новая дама сердца — Соя, или Асият Сайгидова.
По информации, их роман начался во время совместной работы над музыкальной постановкой «Князь Владимир». Иронично, но именно в роли русского князя SHAMAN смог покорить свою новую избранницу.
Без тени сомнения, SHAMAN показывает свою романтическую сторону. На днях артист, облаченный в костюм князя, зашел в цветочный магазин и вышел оттуда с большим букетом для своей новой избранницы.
«Дома не был тысячу лет, нагоняй получил от любимой. Конь мой копыта повредил, подкова отлетела. Думаю, часа два ехать буду обратно к моей любимой, простит ведь за долгое отсутствие», — заявил певец, копируя манеру речи древних русичей.
Этот момент быстро стал вирусным: фанаты заметили, что SHAMAN способен не только создавать гимны о Родине, но и вокруг себя творить настоящую сказку.
Информация о новой любви SHAMANа вызвала бурные обсуждения. Многие восхищаются его умением быстро восстанавливаться после сложных периодов в жизни.
«Настоящий мужчина! Не цепляется за прошлое, идет вперед!» — пишут поклонники.
Некоторые же видят в этом слишком явный пиар-ход.
«Слишком все быстро. Развод, новая любовь, и все это на фоне громкого проекта. Случайность? Не думаю», — комментируют скептики.
Пока зрители обсуждают свои мнения, SHAMAN, похоже, сохраняет позитивный настрой. Как утверждают инсайдеры, его новая возлюбленная вдохновляет его на написание новых композиций, которые обещают быть ещё более глубокими и эмоциональными.
«Любовь — это то, что движет всеми нами, и я хочу, чтобы мои песни отражали эту силу», — заявил артист в одном из интервью.