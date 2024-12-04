«Жив, Слоняра»! Тюменский депутат повстречал на СВО двойника Жириновского

В телеграм канале Ивана Вершинина мужчина по имени Александр Сладков практически полностью перенимает манеру речи, мимику и жестикуляцию Владимира Жириновского, на ролике же пародист решил выступить с такой же экспрессией и громогласием, как это делал бывший лидер ЛДПР. Похвалил свою партию, сообщил, что только она поддерживает бойцов в зоне СВО, а также пообещал каждому выдать награды от государства.