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Posted 4 декабря, 11:33

Published 4 декабря, 11:33

Modified 4 декабря, 12:24

Updated 4 декабря, 12:24

Тюменский депутат повстречал на СВО двойника Жириновского

«Жив, Слоняра»! Тюменский депутат повстречал на СВО двойника Жириновского

4 декабря 2024, 11:33
Фото: 1MI.

Тюменский депутат повстречал на СВО двойника Жириновского

Тюменский депутат выложил в свои соцсети видео из зоны СВО, где общается с точной копией уже умершего лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

В телеграм канале Ивана Вершинина мужчина по имени Александр Сладков практически полностью перенимает манеру речи, мимику и жестикуляцию Владимира Жириновского, на ролике же пародист решил выступить с такой же экспрессией и громогласием, как это делал бывший лидер ЛДПР. Похвалил свою партию, сообщил, что только она поддерживает бойцов в зоне СВО, а также пообещал каждому выдать награды от государства.

Видео: https://t.me/rabotanaseverivancershinin
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Напомним, что Вершинин поехал в ЛНР по поручению Олега Газманова. Там депутат должен будет работать в муниципалитете Краснодон, над ним взяла шефство как раз Тюменская область.

Ранее сообщалось о том, что в одном из районов Тюмени откроют долгожданную новую школу.

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