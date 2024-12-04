«Жив, Слоняра»! Тюменский депутат повстречал на СВО двойника Жириновского

Posted 4 декабря, 11:33
Published 4 декабря, 11:33
Modified 4 декабря, 12:24
Updated 4 декабря, 12:24
В телеграм канале Ивана Вершинина мужчина по имени Александр Сладков практически полностью перенимает манеру речи, мимику и жестикуляцию Владимира Жириновского, на ролике же пародист решил выступить с такой же экспрессией и громогласием, как это делал бывший лидер ЛДПР. Похвалил свою партию, сообщил, что только она поддерживает бойцов в зоне СВО, а также пообещал каждому выдать награды от государства.
Напомним, что Вершинин поехал в ЛНР по поручению Олега Газманова. Там депутат должен будет работать в муниципалитете Краснодон, над ним взяла шефство как раз Тюменская область.
Ранее сообщалось о том, что в одном из районов Тюмени откроют долгожданную новую школу.