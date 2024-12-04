ВТБ: В 2025 г. рынок розничных сбережений вырастет на 21%

Posted 4 декабря, 14:30
Published 4 декабря, 14:30
Modified 4 декабря, 14:30
Updated 4 декабря, 14:30
В 2025 году темпы роста снизятся, но тем не менее это примерно 21%, в результате портфель средств розничных клиентов должен достичь 68,4 триллиона рублей.
Как сообщает inkazan.ru, с таким прогнозом в ходе 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» выступил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.
В настоящее время практически все население нашей страны хранит свои накопления в рублях. В 2024 году рыночный портфель розничных пассивов в национальной валюте увеличится на 28% — до 52,6 триллиона рублей. В наступающем году рублевый портфель депозитов, накопительных и текущих счетов станет больше на 22,5% и побьет отметку в 64 триллиона рублей.
ВТБ растет быстрее рынка. Портфель розничных пассивов финансовой организации во всех валютах вырастет в 2024 году в полтора раза и будет составлять 10,3 триллиона, из них 9,6 триллиона — пассивы в рублях. В грядущем году банк намерен добиться увеличения вложений клиентов на тридцать процентов, что будет равняться еще трем триллионам рублей. В итоге суммарный объем пассивов физических лиц за 2025 год по прогнозам должен достичь 13,3 триллиона рублей.
Согласно заявлению Георгия Горшкова, в наступающем году российский рынок сбережений будет расти так же стабильно, как и сейчас. Но темпы такого роста могут замедлиться в случае решения Центробанка РФ смягчить ДКП. Если инфляционное давление станет меньше, это повлияет на ключевую ставку и на ставку по вкладам. Председатель правления ВТБ утверждает, что выгода от них настолько высокая, что хочется занять у друзей, чтобы разместить на депозите. Но это окно возможностей имеет ограниченный срок действия, и сейчас — самый подходящий период, чтобы зафиксировать самые высокие ставки на долгое время.
К продуктовым предложениям ВТБ с максимальными ставками по вкладам и накопительным счетам имели доступ и клиенты «Открытия», которые в рамках процесса интеграции перевели в ВТБ почти весь портфель сбережений, а это более чем 940 миллиардов рублей (с учетом вкладов на балансе «Открытия», которые автоматически будут переведены в ВТБ по истечении срока согласно подписанному отложенному платежному поручению).