ВТБ: В 2025 г. рынок розничных сбережений вырастет на 21%

Согласно заявлению Георгия Горшкова, в наступающем году российский рынок сбережений будет расти так же стабильно, как и сейчас. Но темпы такого роста могут замедлиться в случае решения Центробанка РФ смягчить ДКП. Если инфляционное давление станет меньше, это повлияет на ключевую ставку и на ставку по вкладам. Председатель правления ВТБ утверждает, что выгода от них настолько высокая, что хочется занять у друзей, чтобы разместить на депозите. Но это окно возможностей имеет ограниченный срок действия, и сейчас — самый подходящий период, чтобы зафиксировать самые высокие ставки на долгое время.