ВТБ смог добиться прироста числа активных розничных клиентов на треть

Posted 4 декабря, 16:50
Published 4 декабря, 16:50
Modified 4 декабря, 16:50
Updated 4 декабря, 16:50
Об этом в рамках 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» рассказал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, пишет NewsNN.
«В этом году конкуренция на банковском рынке усилилась, пользователи могут переводить десятки миллионов рублей без комиссии в один клик. Фактически сменить свой банк со всеми депозитами стало быстрее, чем сварить себе кофе», — отметил Георгий Горшков. По его словам, ВТБ не только сумел отстоять свои позиции, но привлек почти шесть миллионов человек на обслуживание всего за год, что стало абсолютным рекордом для кредитной организации. Теперь здесь обслуживают фактически каждого третьего среди экономически активных россиян, напомнил Горшков. За год клиенты получат до триллиона рублей процентного дохода по депозитам и накопительным счетам, в банке удвоили инвестиции в программу лояльности, расширили охват выездного сервиса до 100 миллионов человек. Таким образом, подытожил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, первый год новой стратегии в банке вместе с клиентами завершают максимально успешно.
Как и планировал ранее ВТБ, до конца декабря клиентами банка станут около 2,5 миллиона розничных клиентов «Открытия», при этом в этом году 80% клиентов успели воспользоваться сервисом онлайн-перехода, в ходе которого можно было перевести все свои средства в ВТБ в один клик.
В условиях роста ключевой ставки и отмены лимитов на переводы по СБП банки, включая ВТБ, наращивают конкуренцию за клиентов, предлагая экстра-доходность по депозитам и улучшенные программы лояльности. Сейчас клиентам предложено выбрать не только ценовые преференции, но и качество сервиса, удобство и технологичность. Более 20 миллионов человек пользуются приложением «ВТБ Онлайн», ежемесячная аудитория цифровых сервисов за год увеличилась на треть.
ВТБ продолжает развивать партнерские проекты: уже появились кобрендинговая карта с «Аэрофлотом», зарплатная карта для сотрудников РЖД, началась выдача кредитных карт через сотрудников крупных торговых сетей — «М.Видео», «Эльдорадо», салоны связи «Мегафон» и через платформу «Финфорт».