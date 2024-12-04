ВТБ смог добиться прироста числа активных розничных клиентов на треть

«В этом году конкуренция на банковском рынке усилилась, пользователи могут переводить десятки миллионов рублей без комиссии в один клик. Фактически сменить свой банк со всеми депозитами стало быстрее, чем сварить себе кофе», — отметил Георгий Горшков. По его словам, ВТБ не только сумел отстоять свои позиции, но привлек почти шесть миллионов человек на обслуживание всего за год, что стало абсолютным рекордом для кредитной организации. Теперь здесь обслуживают фактически каждого третьего среди экономически активных россиян, напомнил Горшков. За год клиенты получат до триллиона рублей процентного дохода по депозитам и накопительным счетам, в банке удвоили инвестиции в программу лояльности, расширили охват выездного сервиса до 100 миллионов человек. Таким образом, подытожил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков, первый год новой стратегии в банке вместе с клиентами завершают максимально успешно.