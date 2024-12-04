ВТБ отметил рекордное снижение доли наличных у россиян

Posted 4 декабря, 15:47
Published 4 декабря, 15:47
Modified 4 декабря, 15:47
Updated 4 декабря, 15:47
Как сообщает 56orb.ru, такой комментарий озвучил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков в ходе своего выступления на 15-м инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
Согласно его заявлению, высокий уровень ставок по рублевым вкладам отразился на особенностях структуры накоплений россиян. Доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, не считая пенсионных и страховых продуктов, сократилась до 15%, и это исторический минимум за истекшие шесть лет. По прогнозам, до конца текущего года около 350 миллиардов рублей перейдет на банковские счета, что поможет россиянам обезопасить эти средства от инфляции и получить достаточно весомый доход.
Эксперты ВТБ обращают внимание, что в течение этого года население РФ активнее избавлялось от наличной иностранной валюты. Ее прогнозируемое снижение по итогам 2024 года должно составить 3,2–3,5 миллиарда долларов, что намного больше, чем сокращение по итогам 2023 года на 500 миллионов долларов. Отказ от хранения иностранной валюты был простимулирован повышением ставок по рублевым вкладам, которые в таких условиях стали максимально привлекательными для россиян.
Рынок розничных пассивов в нашей стране должен вырасти на 26% и достичь 56,4 триллиона рублей. На этом фоне ВТБ предсказывает рост объема вложений розничных клиентов по итогам текущего года в полтора раза, до 10,3 триллиона, при этом из них 9,6 триллиона будет в российской национальной валюте.
Для пользователей ВТБ и банка «Открытие» уходящий год запомнится окончанием процедуры интеграции, которая даст новым клиентам возможность иметь доступ к расширенной продуктовой линейке ВТБ.