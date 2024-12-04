ВТБ отметил рекордное снижение доли наличных у россиян

Согласно его заявлению, высокий уровень ставок по рублевым вкладам отразился на особенностях структуры накоплений россиян. Доля наличных рублей в сбережениях и инвестициях, не считая пенсионных и страховых продуктов, сократилась до 15%, и это исторический минимум за истекшие шесть лет. По прогнозам, до конца текущего года около 350 миллиардов рублей перейдет на банковские счета, что поможет россиянам обезопасить эти средства от инфляции и получить достаточно весомый доход.