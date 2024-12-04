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Posted 4 декабря, 12:32

Published 4 декабря, 12:32

Modified 4 декабря, 12:55

Updated 4 декабря, 12:55

В зоне СВО погиб бывший районный военком, а новогодние елки будут стоить еще дороже

В зоне СВО погиб бывший районный военком, а новогодние елки будут стоить еще дороже

4 декабря 2024, 12:32
Фото: 1MI.
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Итоги
В зоне СВО погиб бывший военком из Ялуторовска, капитан второго ранга Родион Хабаров. Также власти региона отсекли идею о введении электробусов на территории Тюмени.

Жизнь во имя долга

Печальная новость из зоны СВО. На передовой погиб бывший военком из Ялуторовска, капитан второго ранга Родион Хабаров. О смерти стало известно вчера, 3 декабря.

Известно, что сам боец служил во флоте, также как и его ближайшие родственники, отдал службе 20 лет жизни в районе Восточного военного округа. Затем Родион Хабаров вернулся в родной Ялуторовск, где занял должность военного комиссара.

На фронт пошел осенью в качестве добровольца, чтобы выполнить свой долг.

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Слишком оверпрайс

Власти Тюмени отказались от идеи внедрять в город электробусы. Он оказался слишком дорог, нерентабелен и неэффективен. В ближайшее время не планируется закупать новые электробусы для городского общественного транспорта.

Все дело также и в климате. Новые автобусы попросту не справляются с холодами Сибири.

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Авто подешевели?

Эксперты фиксируют падение цен на автомобили в Тюмени. Связано это, как ни странно, с повышением утильсбора. Ранее эксперты боялись того, что цены, наоборот улетят вверх, однако этого не случилось.

Средняя стоимость новых автомобилей в Уральском федеральном округе снизилась на 1% по сравнению октябрём прошлого года. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля УФО составляет 2,8 миллиона рублей. Это ниже среднего показателя по России, который равен 3,7 миллионам.

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Тюменское потепление

Тюменские синоптики в недоумении. Сегодня температура воздуха — на 12 градусов выше норм. Если должно быть -12 как минимум, то сейчас же в городе около нуля. И так будет примерно до конца месяца, осадков при этом тоже не ожидается.

Причина такой необычно теплой и малоснежной погоды кроется в антициклоне, который оказывает влияние на погоду в Сибири и на Урале.

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Раскошеливайся за хвойные!

В Тюмени выросла стоимость елок. Касается это как елей искусственных, так и настоящих. Связано это, очевидно, с экономическими процессами в стране. Так, ненатуральные варианты обходятся от 3 500 до 5 000 рублей за 170-180 сантиметров.

Натуральная елка значительно дешевле, хоть и удорожание в этом сегменте может достигать 20%. В питомниках, где уже активно оформляют предзаказы на живые елки, стоимость деревьев составляет от 1500 до 4000 рублей в зависимости от размера и породы дерева.

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