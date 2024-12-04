В зоне СВО погиб бывший районный военком, а новогодние елки будут стоить еще дороже

Posted 4 декабря, 12:32
Published 4 декабря, 12:32
Modified 4 декабря, 12:55
Updated 4 декабря, 12:55
Печальная новость из зоны СВО. На передовой погиб бывший военком из Ялуторовска, капитан второго ранга Родион Хабаров. О смерти стало известно вчера, 3 декабря.
Известно, что сам боец служил во флоте, также как и его ближайшие родственники, отдал службе 20 лет жизни в районе Восточного военного округа. Затем Родион Хабаров вернулся в родной Ялуторовск, где занял должность военного комиссара.
На фронт пошел осенью в качестве добровольца, чтобы выполнить свой долг.
Власти Тюмени отказались от идеи внедрять в город электробусы. Он оказался слишком дорог, нерентабелен и неэффективен. В ближайшее время не планируется закупать новые электробусы для городского общественного транспорта.
Все дело также и в климате. Новые автобусы попросту не справляются с холодами Сибири.
Эксперты фиксируют падение цен на автомобили в Тюмени. Связано это, как ни странно, с повышением утильсбора. Ранее эксперты боялись того, что цены, наоборот улетят вверх, однако этого не случилось.
Средняя стоимость новых автомобилей в Уральском федеральном округе снизилась на 1% по сравнению октябрём прошлого года. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля УФО составляет 2,8 миллиона рублей. Это ниже среднего показателя по России, который равен 3,7 миллионам.
Тюменские синоптики в недоумении. Сегодня температура воздуха — на 12 градусов выше норм. Если должно быть -12 как минимум, то сейчас же в городе около нуля. И так будет примерно до конца месяца, осадков при этом тоже не ожидается.
Причина такой необычно теплой и малоснежной погоды кроется в антициклоне, который оказывает влияние на погоду в Сибири и на Урале.
В Тюмени выросла стоимость елок. Касается это как елей искусственных, так и настоящих. Связано это, очевидно, с экономическими процессами в стране. Так, ненатуральные варианты обходятся от 3 500 до 5 000 рублей за 170-180 сантиметров.
Натуральная елка значительно дешевле, хоть и удорожание в этом сегменте может достигать 20%. В питомниках, где уже активно оформляют предзаказы на живые елки, стоимость деревьев составляет от 1500 до 4000 рублей в зависимости от размера и породы дерева.