В Тюменской области спишут долги по кредитам для новых военных-контрактников

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области, лица, которые заключат контракт с Министерством обороны для участия в специальной военной операции на срок более одного года, а также их супруги, могут быть освобождены от исполнения неисполненных кредитных обязательств, включая ипотечные.