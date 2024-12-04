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Posted 4 декабря, 13:52

Published 4 декабря, 13:52

Modified 4 декабря, 13:54

Updated 4 декабря, 13:54

В Тюменской области спишут долги по кредитам для новых военных-контрактников

В Тюменской области спишут долги по кредитам для новых военных-контрактников

4 декабря 2024, 13:52
Фото: 1MI.
В случае подписания контракта с Минобороны граждане России смогут погасить задолженность по кредитам и ипотекам.

23 ноября 2024 года был принят новый федеральный закону, согласно которому были внесены изменения в практику исполнительных производств.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Тюменской области, лица, которые заключат контракт с Министерством обороны для участия в специальной военной операции на срок более одного года, а также их супруги, могут быть освобождены от исполнения неисполненных кредитных обязательств, включая ипотечные.

Все аресты и ограничения для них будут сняты, а исполнительные производства прекращены. При этом сумма долга не должна превышать 10 миллионов рублей.

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Ранее стало известно, что в зоне СВО погиб 21-летний житель Ялуторовска.

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