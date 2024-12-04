В Тюмени открывается скандальная сеть доставки роллов

В апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края признал фирменное наименование «Ёбидоёби» противоречащим принципам гуманности и морали и обязал сменить его. В суде отметили, что наименование находится в информационном поле неограниченного числа лиц и может вызвать ассоциацию с ненормативной лексикой. Однако основатели сети продолжают настаивать, что «Ёбидоёби» — транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке, что не нарушает общепринятые моральные нормы. Тем не менее, 2 декабря сеть сменила наименование юридического лица с ООО «Ёбидоёби» на ООО «Суши С Приставкой Суши».