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Posted 4 декабря, 03:05

Published 4 декабря, 03:05

Modified 4 декабря, 04:05

Updated 4 декабря, 04:05

В Тюмени открывается скандальная сеть доставки роллов

В Тюмени открывается скандальная сеть доставки роллов

4 декабря 2024, 03:05
Фото: nashgorod.ru.
Стало известно об открытии ещё одной точки известной в России сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби» в Тюмени.

Точка сети будет работать на доставку и самовывоз. В компании сообщают, что официальное открытие ожидается в декабре.

Сеть «Ёбидоёби» неоднократно привлекала внимание своим провокационным маркетингом, необычными названиями блюд и судебными разбирательствами. Компания много раз получала жалобы и обвинения в неэтичности и нарушении моральных норм.

В апреле 2023 года Арбитражный суд Красноярского края признал фирменное наименование «Ёбидоёби» противоречащим принципам гуманности и морали и обязал сменить его. В суде отметили, что наименование находится в информационном поле неограниченного числа лиц и может вызвать ассоциацию с ненормативной лексикой. Однако основатели сети продолжают настаивать, что «Ёбидоёби» — транслитерация предложения «День недели — суббота» на японском языке, что не нарушает общепринятые моральные нормы. Тем не менее, 2 декабря сеть сменила наименование юридического лица с ООО «Ёбидоёби» на ООО «Суши С Приставкой Суши».

В то же время, как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе «Ёбидоёби», смена юридического наименования сети не повлечёт за собой смену коммерческого имени бренда. Название на вывесках, а также в рекламных материалах, останется прежним.

«Юридическая формальность, принятая по решению суда, никак не повлияет на судьбу бренда, его покупателей и франчайзи. Фирменное юридическое наименование не является объектом франшизы и потребительских отношений. На вывесках и в рекламных текстах „Ёбидоёби“ использует своё коммерческое обозначение, в отношении которого судом не были предъявлены требования. Более того, решением Советского районного суда г. Красноярска от 10.01.2019 по делу № 2-218/2019 коммерческое обозначение сети признано не противоречащим нормам морали», — прокомментировали в компании.
«Юридическое наименование мы решили сделать таким, каким его хотят видеть регулирующие органы: скучным, серым и незапоминающимся. Если кому-то нужно, чтобы хотя бы на бумаге мы были „как все“ — мы удовлетворили это желание. В „Ёбидоёби“ уже устали от бюрократии, и решением переименовать юридическое лицо мы избавляем себя от лишних забот. У сети есть гораздо более важные дела: только в декабре мы откроем более 10 новых точек в России и Беларуси», — говорит основатель сети Константин Зимен.

Сейчас сеть насчитывает более 242 точек в 161 городе по всей России, есть филиалы в Казахстане и ОАЭ. В скором времени «Ёбидоёби» планирует открытие точек в Беларуси, Азербайджане, Армении, Молдавии и Узбекистане.

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Ранее стало известно, что в Тюмени откроется ресторан Frank by Баста.

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