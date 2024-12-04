В Тюмени начали продавать икру за 30 рублей. Но есть нюанс

Posted 4 декабря, 10:57
Published 4 декабря, 10:57
Modified 4 декабря, 11:13
Updated 4 декабря, 11:13
На одном из сайтов объявлений размещено прямое предложение. Одна банка икры уйдет за 30 рублей. Но только если до этого купить потом как минимум 108 банок — это одна коробка от продавца. Зернистая ли это икра или восстановленная — неизвестно.
Отметим, что это не единственный продавец, который готов отдать икру именно по таким ценам. Например, он отдает икру по 93 рубля. Товар также предлагают купить оптом от 108 банок весом по 140 граммов. Очевидно, при этом, что такая икра — искусственная.