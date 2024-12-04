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Posted 4 декабря, 10:57

Published 4 декабря, 10:57

Modified 4 декабря, 11:13

Updated 4 декабря, 11:13

В Тюмени начали продавать икру за 30 рублей, но с нюансом

В Тюмени начали продавать икру за 30 рублей. Но есть нюанс

4 декабря 2024, 10:57
Фото: 1MI.

В Тюмени начали продавать икру за 30 рублей, но с нюансом

Сюжет
Новый год
В Тюмени обнаружилось объявление о крайне дешевой красной икре — всего 30 рублей за банку. Однако, как и везде, бесплатный сыр только в мышеловке.

На одном из сайтов объявлений размещено прямое предложение. Одна банка икры уйдет за 30 рублей. Но только если до этого купить потом как минимум 108 банок — это одна коробка от продавца. Зернистая ли это икра или восстановленная — неизвестно.

Отметим, что это не единственный продавец, который готов отдать икру именно по таким ценам. Например, он отдает икру по 93 рубля. Товар также предлагают купить оптом от 108 банок весом по 140 граммов. Очевидно, при этом, что такая икра — искусственная.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени цены на рыбу и икру.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Новый год#Праздничный стол#Деликатес#Икра
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