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Posted 4 декабря, 01:05

Published 4 декабря, 01:05

Modified 4 декабря, 01:05

Updated 4 декабря, 01:05

В Тюмени 4 декабря будет пасмурно и тепло

В Тюмени 4 декабря будет пасмурно и тепло

4 декабря 2024, 01:05
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, небольшие осадки, ветер 6-11 м/с прогнозируют на юге Тюменской области в среду, 4 декабря, метеорологи. Днем воздух прогреется до +2…-3, в ночные часы столбики термометров покажут 0…-5.

В Тюмени 4 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Максимальная дневная температура воздуха составит +1…0, в ночные часы ожидается до 0…-1. Ветер будет дуть со скоростью до 4,4 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:5, закат в 15:59, продолжительность дня 7 часов 2 минуты.

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В Тобольске 4 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут 0…+1, ночью опустятся до 0….-1. Ветер будет дуть со скоростью до 4,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:53, закат в 15:40, продолжительность дня 6 часов 47 минут.

В Ишиме 4 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. В светлое время суток температура воздуха составит -2…-1, в вечерние часы термометры покажут -3….-2. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:34 закат в 15:50, продолжительность дня 7 часов 16 минут.

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