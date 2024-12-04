В Тюмени 4 декабря будет пасмурно и тепло

Posted 4 декабря, 01:05
Published 4 декабря, 01:05
Modified 4 декабря, 01:05
Updated 4 декабря, 01:05
В Тюмени 4 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Максимальная дневная температура воздуха составит +1…0, в ночные часы ожидается до 0…-1. Ветер будет дуть со скоростью до 4,4 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:5, закат в 15:59, продолжительность дня 7 часов 2 минуты.
В Тобольске 4 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду. В утренние и дневные часы столбики термометров покажут 0…+1, ночью опустятся до 0….-1. Ветер будет дуть со скоростью до 4,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:53, закат в 15:40, продолжительность дня 6 часов 47 минут.
В Ишиме 4 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. В светлое время суток температура воздуха составит -2…-1, в вечерние часы термометры покажут -3….-2. Скорость ветра составит 4,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:34 закат в 15:50, продолжительность дня 7 часов 16 минут.