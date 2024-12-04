В поездах дальнего следования перевезено более 407,3 тыс. маломобильных пассажиров

«Для нас принципиально сформировать безбарьерное пространство от момента, когда пассажир попадает на вокзал, до момента, когда он заканчивает путешествие. Более чем на 10 тыс. вокзалах и остановочных пунктах РЖД можно воспользоваться услугами ЦСМ, куда маломобильные пассажиры могут обратиться по телефону. Их встретят, обеспечат комфортное проследование на вокзал и посадку на поезд. Создаются залы ожидания ЦСМ: в этом году откроется еще 13 таких залов, а нарастающим итогом будет уже 54, и эта работа будет продолжена», — сообщил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников в ходе встречи с представителями общественных объединений инвалидов.