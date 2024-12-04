Утильсбор уронил цены? На тюменском авторынке подешевели автомобили

Вопреки прогнозам экспертом о том, что после повышения утильсбора цены на автомобили взлетят до небес, этого не произошло. Наоборот, сейчас в Тюмени машины стали дешевле. По данным Авто.ру Бизнес, в октябре текущего года средняя стоимость новых автомобилей в Уральском федеральном округе снизилась на 1% по сравнению октябрём прошлого года. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля УФО составляет 2,8 миллиона рублей. Это ниже среднего показателя по России, который равен 3,7 миллионам