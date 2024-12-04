Утильсбор уронил цены? На тюменском авторынке подешевели автомобили

Posted 4 декабря, 08:32
Published 4 декабря, 08:32
Modified 4 декабря, 08:34
Updated 4 декабря, 08:34
Вопреки прогнозам экспертом о том, что после повышения утильсбора цены на автомобили взлетят до небес, этого не произошло. Наоборот, сейчас в Тюмени машины стали дешевле. По данным Авто.ру Бизнес, в октябре текущего года средняя стоимость новых автомобилей в Уральском федеральном округе снизилась на 1% по сравнению октябрём прошлого года. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля УФО составляет 2,8 миллиона рублей. Это ниже среднего показателя по России, который равен 3,7 миллионам
«Мы наблюдаем, как растёт доля китайских автопроизводителей на рынке. По сравнению с октябрём 2023 года она увеличилась на 7–10% и в среднем составляет около 57–60% в Уральском федеральном округе. Предложение китайских брендов на рынке значительно превышает другие марки. Кроме того, в 2024 году китайские бренды начали активно расширяться в сегменте небольших автомобилей», — поясняет Вадим Маньков, руководитель сектора регионального развития Восток Авто.ру Бизнес.
Как отмечает автоаналитик Сергей Нестеров, избыток автомобилей ны рынке и стал одной из главных причин снижения цен. На российский рынок поступило большое количество автомобилей, особенно из Китая, что создало избыток предложения. Китайские бренды активно увеличивали объемы поставок в Россию, превышая темпы продаж в салонах на 3–4 месяца вперед.
«В итоге дилеры были вынуждены предлагать скидки, чтобы стимулировать реализацию», — отметил в разговоре с «Нашим городом» эксперт.
Вместе с тем цены снижаются и в связи с падением спроса. Рост ключевой ставки и повышение ставок по автокредитам до 35–40% сделали покупку новых автомобилей менее доступной. Сокращение спроса на автокредиты наблюдалось на протяжении большей части 2024 года, что также способствовало снижению цен на авто.
В результате сейчас одна из наиболее доступных моделей LADA Granta в базовой комплектации стоит около 750–900 тысяч рублей. Ещё один популярный автомобиль от российского автопроизводителя LADA Vesta в сентябре в базовой версии стоил от 1 400 000 рублей, но сейчас стоимость автомобиля снизилась до 1 100 000 рублей.
Haval Jolion — самый популярный автомобиль китайской марки Haval сейчас стоит от 2 до 2,8 миллиона рублей. За последний месяц цена не изменилась.
Kia Rio — это седан южнокорейского производства, можно приобрести по цене от 1,7 до 2 миллионов рублей в зависимости от комплектации. Эта модель пользуется спросом благодаря своей надёжности и высоким техническим показателям.
Chery Tiggo 7 Pro. Стоимость этого автомобиля варьируется от 2 до 2,2 миллионов рублей. Модель часто выбирают за современный дизайн и богатую комплектации.
На вторичном рынке автомобили же пока продолжают дорожать. В среднем стоимость машин «с рук» увеличилась на 5%, и теперь она составляет около 1 200 000 рублей. Однако, например, популярная модель Toyota Camry стоит сейчас около 2,5–3 миллионов рублей в зависимости от года выпуска и состояния.
«На фоне просадки на первичном рынке, вторичка становится более приоритетной, к тому же в этом случае выше шанс приобрети автомобиль без оформления кредита», — говорит аналитик Нестеров.
А по словам Манькова, в последнее время на рынке б/у автомобилей наблюдается тенденция к увеличению среднего возраста владения автомобилями во всех ценовых категориях.
«В частности, в Уральском федеральном округе с октября 2023 года средний возраст автомобилей стоимостью до 3 миллионов рублей вырос примерно на два года и составил 8 лет, автомобили стоимостью от 3 до 5 миллионов увеличили срок владения в среднем на полтора года, а те, что стоят более 5 миллионов, — примерно на один год и на данный момент составляют 6,5 и 5 лет соответственно», — говорит специалист.
По прогнозам специалистов, к началу следующего года спрос на автомобили окажется низким, а потому вполне вероятно, что динамика снижения цен на первичном рынке сохранится. Однако автомобили б/у в цене вряд ли просядут.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что Средняя стоимость подержанных иномарок китайского производства снизилась до 1,9 миллиона рублей. Одновременно с этим число предложений на рынке увеличилось на 61,2%.