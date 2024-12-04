УСТЭК подвели итоги конкурса «Надежный партнер»

Posted 4 декабря, 12:41
Published 4 декабря, 12:41
Modified 4 декабря, 12:43
Updated 4 декабря, 12:43
Директор по сбытовой деятельности АО «УСТЭК» Екатерина Владимировна Веретенникова объявила победителей конкурса:
Благодарим вас за участие в этом конкурсе и за ваш труд, который вы вложили! Хотим отметить, что вашими организациями все условия конкурса исполнены, и вы стали победителями. Благодаря таким управляющим организациям, мы эффективней выполняем свои задачи. Очень важно иметь платежеспособного и ответственного контрагента, который соблюдает условия договора не только по оплате за коммунальный ресурс, но и в целом. Особенно ценно, что вами должным образом выполняются мероприятия по подготовке к отопительному периоду. Благодарим, что приняли участие в данном конкурсе и, конечно, стали победителями. Надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в будущем! — сказала участникам Екатерина Веретенникова.
Примечательно, что конкурс для жилищных организаций проводится впервые. Весной текущего года компания УСТЭК проводила конкурс, участниками которого являлись физические лица — собственники жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов. В последствии, Обществом принято решение о необходимости поощрения не только физических лиц, но и управляющих организаций.
Было неожиданно. Мы готовились к конкурсу летом и успели забыть, что результаты будут только в ноябре. Мы были удивлены, когда увидели письмо о победе в конкурсе, но это удивление было приятным! — поделилась впечатлениями представитель ТСЖ «Рыбник» и УК «Уют-Сибири» Ирина Лобзова.
Представитель ТСЖ «Сатурн» Валентина Алексеевна Галецких также выразила свое мнение:
Мы, конечно же, ждали результатов конкурса и следили, когда их объявят. Рады безмерно! Если принимаешь участие в конкурсе — надо ждать победы!
Напомним, конкурс «Надежный партнер» проводился между жилищными организациями в период с июля по ноябрь 2024 года в 3 этапа. Задачей мероприятия была стимуляция жилищных организаций к усилению контроля за эксплуатацией общедомовых приборов учета, своевременной передачей их показаний, выполнением технических регламентных мероприятий на теплоэнергетическом оборудовании многоквартирных домов.
АО «Урало-Сибирская Теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) образовано в 2017 году. Статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в городе Тюмени присвоен приказом Министерства энергетики РФ № 1186 (от 18.12.2017 года). Предприятие специализируется на производстве, транспортировке и сбыте тепловой энергии. Ключевым направлением деятельности является обеспечение тепловой энергией жилого фонда, социально-значимых объектов и иных потребителей, подключенных к централизованной системе теплоснабжения Тюмени.