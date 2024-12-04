УСТЭК подвели итоги конкурса «Надежный партнер»

Примечательно, что конкурс для жилищных организаций проводится впервые. Весной текущего года компания УСТЭК проводила конкурс, участниками которого являлись физические лица — собственники жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов. В последствии, Обществом принято решение о необходимости поощрения не только физических лиц, но и управляющих организаций.