Угрожал расправой: тюменец вымогал деньги и машину у сына местного бизнесмена

Posted 4 декабря, 06:27
Published 4 декабря, 06:27
Modified 4 декабря, 07:00
Updated 4 декабря, 07:00
Прокуратура Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу, возбуждённому в отношении 45-летнего жителя города. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.
«По версии следствия, с июня по сентябрь 2013 года обвиняемый договорился со своим знакомым забрать имущество у сына бизнесмена, задолжавшего им 12 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Преступники, используя угрозы применения насилия к потерпевшему и его близким, а также шантажируя уничтожением имущества, смогли завладеть квартирой в Тюмени и автомобилем LAND ROVER DISCOVERY 4, которые впоследствии были проданы. Кроме того, они вынудили потерпевшего продать гараж и земельный участок, получив за это деньги. Общий размер причинённого ущерба составил более 6 миллионов рублей.
После возбуждения уголовного дела по факту вымогательства обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и находился в розыске. Однако в мае 2024 года его удалось обнаружить и арестовать. Уголовное дело было направлено в Калининский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.
Отметим, что соучастник обвиняемого был ранее осуждён в 2017 году и приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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