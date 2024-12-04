Угрожал расправой: тюменец вымогал деньги и машину у сына местного бизнесмена

Преступники, используя угрозы применения насилия к потерпевшему и его близким, а также шантажируя уничтожением имущества, смогли завладеть квартирой в Тюмени и автомобилем LAND ROVER DISCOVERY 4, которые впоследствии были проданы. Кроме того, они вынудили потерпевшего продать гараж и земельный участок, получив за это деньги. Общий размер причинённого ущерба составил более 6 миллионов рублей.