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Posted 4 декабря, 06:27

Published 4 декабря, 06:27

Modified 4 декабря, 07:00

Updated 4 декабря, 07:00

Тюменец вымогал деньги и машину у сына местного бизнесмена.

Угрожал расправой: тюменец вымогал деньги и машину у сына местного бизнесмена

4 декабря 2024, 06:27
Фото: 1MI. Тюменец вымогал деньги и машину у сына местного бизнесмена.

Тюменец вымогал деньги и машину у сына местного бизнесмена

Сюжет
Суд
45-летний тюменец выдал в долг сыну тюменского бизнесмена 12 миллионов рублей, однако деньги назад он не получил, а потому пошел выбивать их их должника.

Прокуратура Тюмени утвердила обвинительный акт по уголовному делу, возбуждённому в отношении 45-летнего жителя города. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 3 статьи 163 Уголовного кодекса Российской Федерации.

«По версии следствия, с июня по сентябрь 2013 года обвиняемый договорился со своим знакомым забрать имущество у сына бизнесмена, задолжавшего им 12 млн рублей», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Преступники, используя угрозы применения насилия к потерпевшему и его близким, а также шантажируя уничтожением имущества, смогли завладеть квартирой в Тюмени и автомобилем LAND ROVER DISCOVERY 4, которые впоследствии были проданы. Кроме того, они вынудили потерпевшего продать гараж и земельный участок, получив за это деньги. Общий размер причинённого ущерба составил более 6 миллионов рублей.

После возбуждения уголовного дела по факту вымогательства обвиняемый скрылся от правоохранительных органов и находился в розыске. Однако в мае 2024 года его удалось обнаружить и арестовать. Уголовное дело было направлено в Калининский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.

Отметим, что соучастник обвиняемого был ранее осуждён в 2017 году и приговорён к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в твороге, произведённом на заводе в Тобольске, были найдены останки насекомых и фрагменты картона. На предприятии было выявлено 56 упаковок продуктов неизвестного происхождения (предположительно творога).

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