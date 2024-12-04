Тюменские власти определились с главным символом города — им стал ковёр

Posted 4 декабря, 10:38
Published 4 декабря, 10:38
Modified 4 декабря, 10:46
Updated 4 декабря, 10:46
Как сообщает телеграм канал «Погоны и Галстуки», подобную идею ранее высказывал губернатор Александр Моор, эту же инициативу поддержал и мэр города Максим Афанасьев в ходе прямой линии. Моор был за то, чтобы ковёр признали символом города и олицетворением традиций, а Афанасьев пошел еще дальше.
В ходе беседы с журналистами и гражданами глава города сообщил, что в стиле ковра распишут один из домов на улице Дзержинского.
Отметим, что отличительная особенность ковра — чёрный фон и крупные красно-желтые цветы. Этот орнамент в прошлом году лег в основу катка на набережной, появился на одной из лавочек в центре города и стал мотивом тюменских дизайнеров на Московской неделе моды.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени уволили замгубернатора Павла Тараканова. Он проработал в правительстве меньше месяца и ушел на повышение в ХМАО, где его ждет бывший глава Тюмени Руслан Кухарук, но уже в должности губернатора региона.