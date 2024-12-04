nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря, 10:38

Published 4 декабря, 10:38

Modified 4 декабря, 10:46

Updated 4 декабря, 10:46

Тюменские власти определились с главным символом города — им стал ковёр

Тюменские власти определились с главным символом города — им стал ковёр

4 декабря 2024, 10:38
Фото: 1MI.
Власти Тюмени и региона определили новый символ и узнаваемый бренд региона — им стал характерный для города ковёр, выполненный в фирменном стиле.

Как сообщает телеграм канал «Погоны и Галстуки», подобную идею ранее высказывал губернатор Александр Моор, эту же инициативу поддержал и мэр города Максим Афанасьев в ходе прямой линии. Моор был за то, чтобы ковёр признали символом города и олицетворением традиций, а Афанасьев пошел еще дальше.

В ходе беседы с журналистами и гражданами глава города сообщил, что в стиле ковра распишут один из домов на улице Дзержинского.

Отметим, что отличительная особенность ковра — чёрный фон и крупные красно-желтые цветы. Этот орнамент в прошлом году лег в основу катка на набережной, появился на одной из лавочек в центре города и стал мотивом тюменских дизайнеров на Московской неделе моды.

Доверие тает: Центробанк может поднять ключевую ставку до 22%. Что это значит?
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени уволили замгубернатора Павла Тараканова. Он проработал в правительстве меньше месяца и ушел на повышение в ХМАО, где его ждет бывший глава Тюмени Руслан Кухарук, но уже в должности губернатора региона.

Читайте также:
Новая толерантность. Почему Тюмень уже не сможет мирно существовать без диаспор?Есть Екб, Пермь и ХМАО, но нет Тюмени. Почему SHAMAN больше не приедет в наш город?Выбор одежды женщинами в России назвали «политическим»
#Александр Смирнов#Общество#Политика#Новости тюмени#Традиции#Инициативы#Общественные инициативы#Законодательные инициативы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика