Тюменские власти определились с главным символом города — им стал ковёр

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени уволили замгубернатора Павла Тараканова. Он проработал в правительстве меньше месяца и ушел на повышение в ХМАО, где его ждет бывший глава Тюмени Руслан Кухарук, но уже в должности губернатора региона.