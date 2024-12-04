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Posted 4 декабря, 11:52

Published 4 декабря, 11:52

Modified 4 декабря, 12:02

Updated 4 декабря, 12:02

Тюменцы вновь раскритиковали общественный транспорт города

Самая острая проблема. Тюменцы вновь раскритиковали общественный транспорт города

4 декабря 2024, 11:52
Фото: 1MI.

Тюменцы вновь раскритиковали общественный транспорт города

Сюжет
Общественный транспорт
Тюменцы вновь раскритиковали работу общественного транспорта в Тюмени. Под молот попало все. Работа водителей, валидаторы, загруженность, ожидание транспорта.

Как пишут тюменцы в одном из телеграм-каналов, проблем у транспорта столько, что их не уместить в одну жалобу. Начали с малого и пошли по нарастающей.

Почему водители маршруток не выдают билеты? НИКОГДА!!! А если попросишь, то либо сделают такое лицо, будто ты к ним домой без приглашения пришел и денег попросил, либо вообще прямым текстом говорят: у меня нет ленты, — пишет автор поста.

Под удар попали и валидаторы. На них жалуются несколько местных жителей, утверждая, что они попросту не работают и не пробивают оплату. Если в автобусе имеется кондуктор — причину он объяснить не может и обилечивает своими силами.

Например, у меня работа разъездная и мне работодатель оплачивает проезд, но только при предъявлении билета. Как быть? Вариант с наличкой отпадает, потому что в таком случае не действует пересадочный тариф, — негодуют жители региона уже в ответах к посту.

Не соблюдает транспорт в городе в том числе график выездов. Некоторые автобусы не приезжают по расписанию, а вечером — вовсе могут не приехать.

Сегодня, например, на остановке «Сквер железнодорожников» на 11.01 не пришел автобус 39. На горячей линии ответили «техническая неисправность, замену не предоставили». Такой формулировкой можно прикрыть любой автобус, не выходящий на линию.
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Также жители города раскритиковали и решения властей, по замене габаритов транспорта на улицах, в том числе на центральных.

О 21 маршруте. Зачем-то взяли и все автобусы заменили на маршрутки. И теперь они битком набитые в любое время суток. А с московского тракта это единственный маршрут, на котором можно уехать на ул. Республики.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени хотят запустить струнный транспорт.

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#Александр Смирнов#Общество#Транспорт#Общественный транспорт#Новости тюмени#Городской транспорт
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