«Праздник к нам приходит»: в тюменских экодомах начались предновогодние мероприятия

Posted 4 декабря, 05:47
Published 4 декабря, 05:47
Modified 4 декабря, 05:49
Updated 4 декабря, 05:49
Новогодние мастер-классы для детей и взрослых появились в расписании экодомов в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Каждая площадка подготовила свои увлекательные и познавательные занятия, которые помогут провести время с пользой, узнать новое и реализовать творческий потенциал.
Например, из пленки можно сделать флажки-гирлянды или подарочный пакет. Из пластиковых бутылок с шишками, мхом, веточками — изящное украшение для праздничного стола или новогодний венок. Кроме того, среди поделок, которые научат создавать своими руками в мультицентрах, олени и другой декор из картона, различные варианты свисающих гирлянд, адвент-календарь и даже аромасаше.
В тюменских экодомах «Гудвин», «Центральный», а также в мультицентрах Ишима и Тобольска пройдут швейные мастер-классы, на которых новогоднюю игрушку можно сшить из фетра.
Новый год и Рождество — сказочные праздники. Мы хотим, чтобы предпраздничное настроение наполнилось не только волшебством и романтикой, воплощением творческой мечты, но и экологическими смыслами. Для этого нам в помощь вторичные ресурсы. Приходите, расскажем и покажем, как это сделать! — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Найти расписание работы экодомов и записаться на мероприятия можно на странице Тюменского экологического объединения в ВКонтакте. Как и всегда — все активности тюменского экопросветительского проекта бесплатны и познавательны.
В зимние каникулы центры продолжат встречать гостей. Свои двери они откроют уже 3 января 2025 года в обычной режиме: со вторника по субботу с 10:00 до 19:00 часов с перерывом на обед с 14:00 до 15:00 часов.