«Праздник к нам приходит»: в тюменских экодомах начались предновогодние мероприятия

Например, из пленки можно сделать флажки-гирлянды или подарочный пакет. Из пластиковых бутылок с шишками, мхом, веточками — изящное украшение для праздничного стола или новогодний венок. Кроме того, среди поделок, которые научат создавать своими руками в мультицентрах, олени и другой декор из картона, различные варианты свисающих гирлянд, адвент-календарь и даже аромасаше.