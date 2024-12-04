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Posted 4 декабря, 05:47

Published 4 декабря, 05:47

Modified 4 декабря, 05:49

Updated 4 декабря, 05:49

«Праздник к нам приходит»: в тюменских экодомах начались предновогодние мероприятия

«Праздник к нам приходит»: в тюменских экодомах начались предновогодние мероприятия

4 декабря 2024, 05:47
Фото: ТЭО.
Сюжет
Новый год
В декабре и январе всех гостей экодомов Тюмени, Тобольска и Ишима ждут новогодние активности, настольные игры, тематические викторины с призами, а также долгожданный новогодний своп — обмен маскарадными костюмами, игрушками, гирляндами и другими атрибутами праздника.

Новогодние мастер-классы для детей и взрослых появились в расписании экодомов в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Каждая площадка подготовила свои увлекательные и познавательные занятия, которые помогут провести время с пользой, узнать новое и реализовать творческий потенциал.

Например, из пленки можно сделать флажки-гирлянды или подарочный пакет. Из пластиковых бутылок с шишками, мхом, веточками — изящное украшение для праздничного стола или новогодний венок. Кроме того, среди поделок, которые научат создавать своими руками в мультицентрах, олени и другой декор из картона, различные варианты свисающих гирлянд, адвент-календарь и даже аромасаше.

В тюменских экодомах «Гудвин», «Центральный», а также в мультицентрах Ишима и Тобольска пройдут швейные мастер-классы, на которых новогоднюю игрушку можно сшить из фетра.

Новый год и Рождество — сказочные праздники. Мы хотим, чтобы предпраздничное настроение наполнилось не только волшебством и романтикой, воплощением творческой мечты, но и экологическими смыслами. Для этого нам в помощь вторичные ресурсы. Приходите, расскажем и покажем, как это сделать! отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Фото: ТЭО

Найти расписание работы экодомов и записаться на мероприятия можно на странице Тюменского экологического объединения в ВКонтакте. Как и всегда — все активности тюменского экопросветительского проекта бесплатны и познавательны.

В зимние каникулы центры продолжат встречать гостей. Свои двери они откроют уже 3 января 2025 года в обычной режиме: со вторника по субботу с 10:00 до 19:00 часов с перерывом на обед с 14:00 до 15:00 часов.

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