«Отдал самое дорогое»: в зоне СВО погиб бывший военком Ялуторовска

Posted 4 декабря, 08:46
Published 4 декабря, 08:46
Modified 4 декабря, 08:48
Updated 4 декабря, 08:48
Родион Хабаров был капитаном второго ранга, офицером, происходившим из семьи потомственных моряков. После окончания Тихоокеанского высшего военного училища имени С. О. Макарова он посвятил 20 лет своей жизни службе в штабе Восточного военного округа. Затем Родион Хабаров вернулся в родной Ялуторовск, где занял должность военного комиссара.
Осенью этого года он отправился на передовую, чтобы выполнить свой долг. 3 декабря в район пришло известие о гибели бойца, о чем сообщил глава Ялуторовска Вячеслав Смелик.
«Родион Викторович выбрал опасную и мужественную профессию. И свою дорогу прошел с честью, достойно, отдав самое дорогое, что есть у человека, это свою жизнь. Он настоящий герой, а герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах», — написал глава города.
О дате и времени прощания с героем власти сообщат позже.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в зоне специальной военной операции погиб 22-летний молодой человек из Тюмени, который получил смертельное ранение, выполняя боевое задание.