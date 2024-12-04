«Отдал самое дорогое»: в зоне СВО погиб бывший военком Ялуторовска

Родион Хабаров был капитаном второго ранга, офицером, происходившим из семьи потомственных моряков. После окончания Тихоокеанского высшего военного училища имени С. О. Макарова он посвятил 20 лет своей жизни службе в штабе Восточного военного округа. Затем Родион Хабаров вернулся в родной Ялуторовск, где занял должность военного комиссара.