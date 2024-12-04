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Posted 4 декабря, 08:46

Published 4 декабря, 08:46

Modified 4 декабря, 08:48

Updated 4 декабря, 08:48

В зоне СВО погиб бывший военком Ялуторовска.

«Отдал самое дорогое»: в зоне СВО погиб бывший военком Ялуторовска

4 декабря 2024, 08:46
Фото: 1MI. В зоне СВО погиб бывший военком Ялуторовска.

В зоне СВО погиб бывший военком Ялуторовска

Сюжет
Бойцы СВО
3 декабря пришло печальное известие: ушёл из жизни военный комисса Родион Хабаров. Он не распространялся о своём решении отправиться в зону специальной военной операции.

Родион Хабаров был капитаном второго ранга, офицером, происходившим из семьи потомственных моряков. После окончания Тихоокеанского высшего военного училища имени С. О. Макарова он посвятил 20 лет своей жизни службе в штабе Восточного военного округа. Затем Родион Хабаров вернулся в родной Ялуторовск, где занял должность военного комиссара.

Родион Хабаров, военный комиссар Ялуторовска, Ялуторовского и Исетского районов.Родион Хабаров, военный комиссар Ялуторовска, Ялуторовского и Исетского районов.
Родион Хабаров, военный комиссар Ялуторовска, Ялуторовского и Исетского районов.. Фото: Вячеслав Смелик

Осенью этого года он отправился на передовую, чтобы выполнить свой долг. 3 декабря в район пришло известие о гибели бойца, о чем сообщил глава Ялуторовска Вячеслав Смелик.

«Родион Викторович выбрал опасную и мужественную профессию. И свою дорогу прошел с честью, достойно, отдав самое дорогое, что есть у человека, это свою жизнь. Он настоящий герой, а герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах», — написал глава города.

О дате и времени прощания с героем власти сообщат позже.

В зоне СВО погиб тюменец во время офицерской проверки
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в зоне специальной военной операции погиб 22-летний молодой человек из Тюмени, который получил смертельное ранение, выполняя боевое задание.

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