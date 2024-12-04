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Posted 4 декабря, 11:36

Published 4 декабря, 11:36

Modified 4 декабря, 11:36

Updated 4 декабря, 11:36

Кредитный рейтинг НОВИКОМа на уровне AA|ru| подтвердило НРА

Кредитный рейтинг НОВИКОМа на уровне AA|ru| подтвердило НРА

4 декабря 2024, 11:36
Фото: НОВИКОМ.
Национальное рейтинговое агентство (НРА) подтвердило рейтинг НОВИКОМа, дочернего банка государственной корпорации «Ростех», на уровне AA|ru| с прогнозом «стабильный». Базовый рейтинг, который показывает кредитоспособность учреждения, был повышен до А|ru|.

Улучшение рейтинга связано с сильными позициями банка на рынке, его широкой клиентской базой и высокой рентабельностью, пишет newstracker.ru. В отчете агентства подчеркивается успешная интеграция в бизнес-процессы главного акционера и стабильно положительные финансовые результаты кредитно-финансовой организации.

По объему активов НОВИКОМ вошел в двадцатку самых крупных банков Российской Федерации. По состоянию на 1 октября текущего года размер активов составил 840 миллиардов рублей. Банк активно реализует стратегические инициативы и меры государственной поддержки, укрепляя свои позиции в ключевых секторах экономики. Основные клиенты кредитно-финансовой организации — ведущие высокотехнологичные компании страны. Кроме того, банк активно взаимодействует с госучреждениями и институтами развития.

Повышение базового рейтинга НОВИКОМа обусловлено высоким качеством и диверсификацией его кредитного портфеля, эффективной системой управления рисками, прозрачной корпоративной структурой, а также высокими показателями рентабельности и операционной эффективности.

За первые девять месяцев текущего года банк «НОВИКОМ» заработал 22,3 миллиарда рублей чистой прибыли. Качество активов остается высоким: корпоративные кредиты составляют 76% ссудной задолженности, а созданные резервы полностью покрывают все потенциальные риски.

Банк «НОВИКОМ» активно развивает свою инфраструктуру, включая центральный офис в Москве, пять филиалов и 24 дополнительных офиса, а также представительство на Кубе. Это обеспечивает клиентам широкий доступ к банковским услугам.

Елена Георгиева, председатель правления банка и куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России, отметила, что устойчивый рост НОВИКОМа основан на тесном взаимодействии с акционером, его поддержке и утвержденной стратегии. Она также подчеркнула, что специалисты рейтингового агентства НРА высоко оценили работу банка. Базовый рейтинг, отражающий эффективность управления ключевыми бизнес-процессами и балансом, был повышен на одну ступень. Это свидетельствует о росте стоимости инвестиций акционера в капитал банка.

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