Кредитный рейтинг НОВИКОМа на уровне AA|ru| подтвердило НРА

Елена Георгиева, председатель правления банка и куратор Воронежского отделения Союза машиностроителей России, отметила, что устойчивый рост НОВИКОМа основан на тесном взаимодействии с акционером, его поддержке и утвержденной стратегии. Она также подчеркнула, что специалисты рейтингового агентства НРА высоко оценили работу банка. Базовый рейтинг, отражающий эффективность управления ключевыми бизнес-процессами и балансом, был повышен на одну ступень. Это свидетельствует о росте стоимости инвестиций акционера в капитал банка.