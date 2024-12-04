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Posted 4 декабря, 07:33

Published 4 декабря, 07:33

Modified 4 декабря, 07:35

Updated 4 декабря, 07:35

Прокуратура выявила нарушения на тобольском молочном заводе.

Это небезопасно: прокуратура выявила нарушения на тобольском молочном заводе

4 декабря 2024, 07:33
Фото: 1MI. Прокуратура выявила нарушения на тобольском молочном заводе.

Прокуратура выявила нарушения на тобольском молочном заводе

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения, включая требования безопасности пищевой продукции, молока и молочной продукции, а также ветеринарных правил, а 42 сотрудника получили выговоры.

В Тобольске прокуратура проверила соблюдение законодательства, касающегося качества и безопасности пищевых продуктов, на местном молочном заводе. В ходе проверки были выявлены нарушения. Директору завода было направлено представление, но после его рассмотрения большая часть нарушений была устранена.

В отношении 42 сотрудников завода, включая главного инженера и начальника отдела, были приняты дисциплинарные меры. В отношении ответственных лиц предприятия были составлены протоколы за выявленные нарушения, касающиеся ветеринарных и санитарных норм, а также установленных регламентов.

Рассмотрение административных дел находится под контролем прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов планируют провести повторную проверку с участием представителей соответствующих органов.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что прокуратура взяла на контроль соответствие цены при изменении объема на продукцию местных производителей.

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