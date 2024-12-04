Это небезопасно: прокуратура выявила нарушения на тобольском молочном заводе

Posted 4 декабря, 07:33
Published 4 декабря, 07:33
Modified 4 декабря, 07:35
Updated 4 декабря, 07:35
В Тобольске прокуратура проверила соблюдение законодательства, касающегося качества и безопасности пищевых продуктов, на местном молочном заводе. В ходе проверки были выявлены нарушения. Директору завода было направлено представление, но после его рассмотрения большая часть нарушений была устранена.
В отношении 42 сотрудников завода, включая главного инженера и начальника отдела, были приняты дисциплинарные меры. В отношении ответственных лиц предприятия были составлены протоколы за выявленные нарушения, касающиеся ветеринарных и санитарных норм, а также установленных регламентов.
Рассмотрение административных дел находится под контролем прокуратуры. Сотрудники правоохранительных органов планируют провести повторную проверку с участием представителей соответствующих органов.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что прокуратура взяла на контроль соответствие цены при изменении объема на продукцию местных производителей.