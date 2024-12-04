Это небезопасно: прокуратура выявила нарушения на тобольском молочном заводе

В Тобольске прокуратура проверила соблюдение законодательства, касающегося качества и безопасности пищевых продуктов, на местном молочном заводе. В ходе проверки были выявлены нарушения. Директору завода было направлено представление, но после его рассмотрения большая часть нарушений была устранена.