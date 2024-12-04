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Posted 4 декабря, 12:44

Published 4 декабря, 12:44

Modified 4 декабря, 12:45

Updated 4 декабря, 12:45

Ефимов: Тоннель строящейся Рублево-Архангельской линии метро готов на три четверти

Ефимов: Тоннель строящейся Рублево-Архангельской линии метро готов на три четверти

4 декабря 2024, 12:44
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Правый перегонный тоннель длиной более одного километра от станции «Народное Ополчение» до станции «Бульвар Генерала Карбышева» на Рублево-Архангельской линии метро готов на 75%.

Такую информацию озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительству Владимир Ефимов.

Он отметил, что прокладку тоннеля между двумя станциями осуществляют тоннелепроходческие щиты «Натали» и «Виктория». Щит «Натали», работавший на левом перегоне, завершил свою работу 25 ноября, а щит «Виктория», занимающийся правым тоннелем, уже преодолел значительную часть расстояния — до финиша осталось пройти менее 250 метров, пишет mos.ru.

Оба тоннелепроходческих комплекса также принимали участие в строительстве участков Большой кольцевой линии, включая «ЦСКА» — «Хорошевская», «Хорошевская» — «Шелепиха» и «Шелепиха» — «Деловой центр», а также на отрезке «Народное Ополчение» — «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро.

Глава департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков сообщил, что работы по прокладке тоннелей также ведутся на других участках Рублево-Архангельской линии: ТПМК «София» осуществляет проходку между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха», а щит-гигант «Лилия» приступил к проходке двухпутного тоннеля от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Серебряного Бора».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков подчеркнул, что завершение проходки является важной вехой для строителей, так как каждый тоннель создается с исключительной точностью. Специалисты работают с машиной, вес которой превышает 500 тонн, при этом допускается отклонение от заданного пути не более чем на 50 миллиметров.

Рублево-Архангельская линия метрополитена будет расположена на северо-западе столицы. Она соединит деловой центр «Москва-Сити» с развивающейся территорией в Рублево-Архангельском. Запуск этой линии значительно улучшит транспортное обслуживание для одного миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных округов Москвы.

Проектирование и строительство тоннелей подземки осуществляются с использованием механизированных тоннелепроходческих комплексов и находится под пристальным контролем Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о процессе создания Рублево-Архангельской линии метро.

#Общество
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