Ефимов: Тоннель строящейся Рублево-Архангельской линии метро готов на три четверти

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков подчеркнул, что завершение проходки является важной вехой для строителей, так как каждый тоннель создается с исключительной точностью. Специалисты работают с машиной, вес которой превышает 500 тонн, при этом допускается отклонение от заданного пути не более чем на 50 миллиметров.