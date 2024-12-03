ВТБ завершит интеграцию розничных клиентов «Открытия» до конца 2024 года

Ключевую роль в интеграции банков сыграл сервис онлайн-перехода, запущенный в мае 2024 года. Более 80 процентов клиентов «Открытия», а это около двух миллионов человек, воспользовались данной услугой. Онлайн-переход не требовал перевыпуска дебетовых или зарплатных карт, все условия кредитных договоров остались неизменными. Кроме того, клиентам «Открытия» было предложено до 5 дополнительных продуктов, включая депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.