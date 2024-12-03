ВТБ завершит интеграцию розничных клиентов «Открытия» до конца 2024 года

Posted 3 декабря, 13:08
Published 3 декабря, 13:08
Modified 3 декабря, 13:08
Updated 3 декабря, 13:08
Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, отметил, что процесс интеграции длится уже два года. Его завершение станет важным этапом самого масштабного объединения в истории банковского рынка России. В рамках интеграции были объединены кредитный портфель физических лиц банка «Открытие», составляющий 770 миллиардов рублей, и портфель сбережений на сумму более 940 миллиардов рублей*.
Многие клиенты «Открытия» уже стали клиентами ВТБ, и банк делает все возможное, чтобы удержать их, пишут newsnn.ru.
Ключевую роль в интеграции банков сыграл сервис онлайн-перехода, запущенный в мае 2024 года. Более 80 процентов клиентов «Открытия», а это около двух миллионов человек, воспользовались данной услугой. Онлайн-переход не требовал перевыпуска дебетовых или зарплатных карт, все условия кредитных договоров остались неизменными. Кроме того, клиентам «Открытия» было предложено до 5 дополнительных продуктов, включая депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.
Эксперты считают, что интеграция укрепит позиции ВТБ как одного из ведущих игроков на российском банковском рынке.
* С учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением.