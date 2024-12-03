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Posted 3 декабря, 13:08

Published 3 декабря, 13:08

Modified 3 декабря, 13:08

Updated 3 декабря, 13:08

ВТБ завершит интеграцию розничных клиентов «Открытия» до конца 2024 года

ВТБ завершит интеграцию розничных клиентов «Открытия» до конца 2024 года

3 декабря 2024, 13:08
Фото: 1MI.
ВТБ планирует завершить интеграцию около 2,5 миллиона розничных клиентов банка «Открытие» до конца декабря. Об этом сообщили представители пресс-службы банка в преддверии 15-го инвестиционного форума «Россия зовёт!».

Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, отметил, что процесс интеграции длится уже два года. Его завершение станет важным этапом самого масштабного объединения в истории банковского рынка России. В рамках интеграции были объединены кредитный портфель физических лиц банка «Открытие», составляющий 770 миллиардов рублей, и портфель сбережений на сумму более 940 миллиардов рублей*.

Многие клиенты «Открытия» уже стали клиентами ВТБ, и банк делает все возможное, чтобы удержать их, пишут newsnn.ru.

Ключевую роль в интеграции банков сыграл сервис онлайн-перехода, запущенный в мае 2024 года. Более 80 процентов клиентов «Открытия», а это около двух миллионов человек, воспользовались данной услугой. Онлайн-переход не требовал перевыпуска дебетовых или зарплатных карт, все условия кредитных договоров остались неизменными. Кроме того, клиентам «Открытия» было предложено до 5 дополнительных продуктов, включая депозиты и накопительные счета с повышенными ставками.

Эксперты считают, что интеграция укрепит позиции ВТБ как одного из ведущих игроков на российском банковском рынке.

* С учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платежным поручением.

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