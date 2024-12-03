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Posted 3 декабря, 04:52

Published 3 декабря, 04:52

Modified 3 декабря, 04:54

Updated 3 декабря, 04:54

Военком Тюменской области пояснил, откуда взялись очереди у военкоматов

Военком Тюменской области пояснил, откуда взялись очереди у военкоматов

3 декабря 2024, 04:52
Фото: 1MI.
В появлении длинных очередей в тюменских военкоматах виноваты иностранные граждане. Получившие гражданство мигранты массово встают на воинский учет из-за изменений, внесенных в закон о гражданстве.

Как пояснил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков, согласно поправкам, теперь иностранные граждане, которые получили гражданство РФ, обязаны встать на воинский учет. В противном случае их могут его лишить, пишет 72.RU.

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Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на то, что неделями не могут попасть в военкоматы из-за гигантских очередей. По словам горожан, очереди наблюдались даже ночью.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Очереди#Военкомат#Военный комиссар Тюменской области#Гражданство
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