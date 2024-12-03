Военком Тюменской области пояснил, откуда взялись очереди у военкоматов

Posted 3 декабря, 04:52
Published 3 декабря, 04:52
Modified 3 декабря, 04:54
Updated 3 декабря, 04:54
Как пояснил военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков, согласно поправкам, теперь иностранные граждане, которые получили гражданство РФ, обязаны встать на воинский учет. В противном случае их могут его лишить, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на то, что неделями не могут попасть в военкоматы из-за гигантских очередей. По словам горожан, очереди наблюдались даже ночью.