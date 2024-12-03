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Posted 3 декабря, 01:07

Published 3 декабря, 01:07

Modified 3 декабря, 01:07

Updated 3 декабря, 01:07

В Тюмени 3 декабря ожидается гололед и +3

В Тюмени 3 декабря ожидается гололед и +3

3 декабря 2024, 01:07
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, небольшие осадки в виде снега, гололед и ветер прогнозируют на юге Тюменской области метеорологи во вторник, 3 декабря. Днем температура воздуха составит +2…-3, ночью -1…-6, в отдельных районах -6…-11.

В Тюмени 3 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. Утром и днем температура воздуха составит -1…0, в ночные часы потеплеет до 0…+1. Ветер будет дуть со скоростью до 4,9 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:55, закат в 16:00, продолжительность дня 7 часов 5 минут.

В Тобольске 3 декабря синоптики прогнозируют пасмурную погоду, небольшой снег с дождем в утренние часы. Утром и днем температура воздуха составит -1…+1, ночью ожидается до 0….+1. Ветер будет дуть со скоростью до 5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:51, закат в 15:41, продолжительность дня 6 часов 50 минут.

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В Ишиме 3 декабря ожидается пасмурная погода без осадков. В дневные часы столбики термометров покажут -2…-4, в вечерние часы потеплеет до -1….-2. Скорость ветра составит 5,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:33 закат в 15:50, продолжительность дня 7 часов 18 минут.

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