В 2025 году в ВТБ из РНКБ перейдут свыше 2 млн розничных клиентов

Posted 3 декабря, 14:16
Published 3 декабря, 14:16
Modified 3 декабря, 14:16
Updated 3 декабря, 14:16
Перевод клиентов РНКБ на платформу ВТБ начнётся в мае 2025 года с автоматического перевода эскроу-счетов Все клиенты РНКБ получат возможность управлять своими счетами через онлайн-банк ВТБ. Завершение интеграции по эскроу-счетам запланировано на второе полугодие, после чего последует поэтапное подключение других банковских продуктов и счетов клиентов РНКБ к инфраструктуре ВТБ. Полный перенос клиентской базы должен завершиться в ноябре 2025 года, рассказали в банке.
Георгий Горшков подчеркнул, что интеграция РНКБ означает переход из крупнейшего банка Крыма в одну из ведущих финансовых организаций Российской Федерации. Команды ВТБ и РНКБ уже начали подготовительные мероприятия к активной стадии перевода, чтобы обеспечить максимально плавный и удобный процесс перехода для клиентов в следующем году.
С осени 2024 года жители Крыма и Севастополя могут получать различные финансовые продукты от ВТБ — около 35 тысяч человек уже воспользовались этой возможностью, оформив более 150 тысяч продуктов. Также в активном режиме работает объединенная сеть банкоматов ВТБ, «Открытия», РНКБ, что делает значительно проще доступ клиентов к банковским услугам.