В 2025 году в ВТБ из РНКБ перейдут свыше 2 млн розничных клиентов

Перевод клиентов РНКБ на платформу ВТБ начнётся в мае 2025 года с автоматического перевода эскроу-счетов Все клиенты РНКБ получат возможность управлять своими счетами через онлайн-банк ВТБ. Завершение интеграции по эскроу-счетам запланировано на второе полугодие, после чего последует поэтапное подключение других банковских продуктов и счетов клиентов РНКБ к инфраструктуре ВТБ. Полный перенос клиентской базы должен завершиться в ноябре 2025 года, рассказали в банке.