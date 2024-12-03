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Posted 3 декабря, 14:16

Published 3 декабря, 14:16

Modified 3 декабря, 14:16

Updated 3 декабря, 14:16

В 2025 году в ВТБ из РНКБ перейдут свыше 2 млн розничных клиентов

В 2025 году в ВТБ из РНКБ перейдут свыше 2 млн розничных клиентов

3 декабря 2024, 14:16
Фото: 1MI.
Заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков перед началом 15-го форума ВТБ «Россия зовет!» сообщил, что банк планирует интегрировать более 2 миллионов клиентов розничного направления РНКБ. Ожидается, что этот процесс будет завершен к концу следующего года.

Перевод клиентов РНКБ на платформу ВТБ начнётся в мае 2025 года с автоматического перевода эскроу-счетов Все клиенты РНКБ получат возможность управлять своими счетами через онлайн-банк ВТБ. Завершение интеграции по эскроу-счетам запланировано на второе полугодие, после чего последует поэтапное подключение других банковских продуктов и счетов клиентов РНКБ к инфраструктуре ВТБ. Полный перенос клиентской базы должен завершиться в ноябре 2025 года, рассказали в банке.

Георгий Горшков подчеркнул, что интеграция РНКБ означает переход из крупнейшего банка Крыма в одну из ведущих финансовых организаций Российской Федерации. Команды ВТБ и РНКБ уже начали подготовительные мероприятия к активной стадии перевода, чтобы обеспечить максимально плавный и удобный процесс перехода для клиентов в следующем году.

С осени 2024 года жители Крыма и Севастополя могут получать различные финансовые продукты от ВТБ — около 35 тысяч человек уже воспользовались этой возможностью, оформив более 150 тысяч продуктов. Также в активном режиме работает объединенная сеть банкоматов ВТБ, «Открытия», РНКБ, что делает значительно проще доступ клиентов к банковским услугам.

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