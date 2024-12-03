nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 08:50

Published 3 декабря, 08:50

Modified 3 декабря, 08:50

Updated 3 декабря, 08:50

Ученые России и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества

Ученые России и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества

3 декабря 2024, 08:50
Фото: Изображение Midjourney.
Российские и казахстанские ученые обсудили перспективы сотрудничества в образовательном центре «Сириус» на IV Конгрессе молодых ученых.

В настоящее время в научной сфере Казахстана работают свыше 25,5 тысячи специалистов. Только в этом году в стране реализуется порядка двух тысяч научных проектов. 700 из них принадлежат молодым ученым, пишет regnum.ru.

В Казахстане создан Совет молодых ученых, целью которого является объединение научного сообщества и поддержка развития новых исследовательских направлений. Среди разработок — подводные роботы, электротракторы, медицинские аппараты и лекарства.

Председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Казахстана Максат Жабагин подчеркнул, что одной из ключевых задач совета является привлечение талантливых специалистов, в том числе соотечественников, работающих за пределами страны. Он отметил, что такие ученые могут создать в Казахстане зеркальные лаборатории и стать основой для формирования новых исследовательских групп.

По его словам, необходимо создавать новые научные группы, которые впоследствии смогут стать новыми научными школами.

В текущем году многие казахстанские ученые, политики и государственные деятели получили возможность выразить свое мнение по вопросам сотрудничества в различных областях. И не только на Конгрессе молодых ученых, но и на других площадках. Например, 5 июня на форуме «Россия — Казахстан» выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев. В июне на форуме «Биржевой товарный рынок ЕАЭС: ценовые индикаторы как драйвер интеграции» свое мнение озвучил Бакытжан Сагинтаев, председатель правления АО «Товарная биржа „Евразийская торговая система“». Он также выступил на форуме «Цифровизация и прогнозирование: развитие инструментов управления рынком труда в ЕАЭС» 28 сентября.

Кроме того, 26 ноября между Казахстаном и Россией было подписано соглашение об углублении двустороннего сотрудничества в сфере исторической науки и исторического образования на межрегиональном и межгосударственном уровне. По мнению историков, общая история служит надежным фундаментом для укрепления многосторонних связей и дружбы.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика