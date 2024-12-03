Ученые России и Казахстана обсудили перспективы сотрудничества

В текущем году многие казахстанские ученые, политики и государственные деятели получили возможность выразить свое мнение по вопросам сотрудничества в различных областях. И не только на Конгрессе молодых ученых, но и на других площадках. Например, 5 июня на форуме «Россия — Казахстан» выступил чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в России Даурен Абаев. В июне на форуме «Биржевой товарный рынок ЕАЭС: ценовые индикаторы как драйвер интеграции» свое мнение озвучил Бакытжан Сагинтаев, председатель правления АО «Товарная биржа „Евразийская торговая система“». Он также выступил на форуме «Цифровизация и прогнозирование: развитие инструментов управления рынком труда в ЕАЭС» 28 сентября.