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Posted 3 декабря, 11:22

Published 3 декабря, 11:22

Modified 3 декабря, 11:24

Updated 3 декабря, 11:24

Тюменка на спор убила спящего человека

Тюменка на спор убила спящего человека

3 декабря 2024, 11:22
Фото: 1MI.
Жительница деревни Падерина Тюменского района убила знакомого на спор. Об этом информирует telegram-канал Объединенной пресс-службы судебной системы региона.

Как было установлено, в ночь на 26 декабря прошлого года тюменка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она поспорила со своим товарищем, что сможет лишить жизни их общего знакомого.

Она взяла нож и направилась в частный дом к 36-летнему мужчине. Тюменка увидела, что тот спит. Женщина ударила его ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения.

Ее признали виновной по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Подсудимая частично признала вину, признав факт спора. Однако сказала, что не хотела убивать мужчину. В результате ее приговорили к девяти годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

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Ранее «Наш город» писал о том, что югорчанину, убившему в Тюмени девушку, вынесли приговор.

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