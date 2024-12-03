Тюменка на спор убила спящего человека

Posted 3 декабря, 11:22
Published 3 декабря, 11:22
Modified 3 декабря, 11:24
Updated 3 декабря, 11:24
Как было установлено, в ночь на 26 декабря прошлого года тюменка находилась в состоянии алкогольного опьянения. Она поспорила со своим товарищем, что сможет лишить жизни их общего знакомого.
Она взяла нож и направилась в частный дом к 36-летнему мужчине. Тюменка увидела, что тот спит. Женщина ударила его ножом в грудную клетку. Потерпевший скончался на месте от полученного ранения.
Ее признали виновной по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Подсудимая частично признала вину, признав факт спора. Однако сказала, что не хотела убивать мужчину. В результате ее приговорили к девяти годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год.