Тюменка на спор убила спящего человека

Ее признали виновной по статье «Убийство из хулиганских побуждений». Подсудимая частично признала вину, признав факт спора. Однако сказала, что не хотела убивать мужчину. В результате ее приговорили к девяти годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год.