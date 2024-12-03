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Posted 3 декабря, 13:53

Published 3 декабря, 13:53

Modified 3 декабря, 13:55

Updated 3 декабря, 13:55

Священника Сидорова обвиняют в нападении еще на одну жертву

Священника Сидорова обвиняют в нападении еще на одну жертву

3 декабря 2024, 13:53
Фото: 1MI.
По информации источника, мужчина напал на девушку у июле текущего года.

В деле тюменского священника Даниила Сидорова, который обвиняется в нападении на девушку в Екатеринбурге, появилась еще одна жертва. Об этом E1.RU рассказал информированный источник.

Источник сообщает, что еще одно нападение произошло в одном из зданий по улице Карла Маркса в июле. На священнослужителя завели еще одно дело.

В Следственном комитете информацию не комментируют.

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Напомним, до этого на 26-летнего Даниила Сидорова завели дело по статье «Покушение на насильственные действия сексуального характера». Священник признал вину, арестовывать его не стали.

Мужчину в ноябре поймали на том, что он не давал молодой девушке зайти в подъезд. Он хватал ее за интимные места, мастурбируя при этом. Ей удалось отбиться от Сидорова, ударив локтем между ног. От церкви его уже отстранили, а с сайта епархии удалили всю информацию о нём. У 26-летнего Даниила Сидорова есть молодая жена и маленький ребенок.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени местный решил угнать «десятку» и разобрать на запчасти.

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