Священника Сидорова обвиняют в нападении еще на одну жертву

Posted 3 декабря, 13:53
Published 3 декабря, 13:53
Modified 3 декабря, 13:55
Updated 3 декабря, 13:55
В деле тюменского священника Даниила Сидорова, который обвиняется в нападении на девушку в Екатеринбурге, появилась еще одна жертва. Об этом E1.RU рассказал информированный источник.
Источник сообщает, что еще одно нападение произошло в одном из зданий по улице Карла Маркса в июле. На священнослужителя завели еще одно дело.
В Следственном комитете информацию не комментируют.
Напомним, до этого на 26-летнего Даниила Сидорова завели дело по статье «Покушение на насильственные действия сексуального характера». Священник признал вину, арестовывать его не стали.
Мужчину в ноябре поймали на том, что он не давал молодой девушке зайти в подъезд. Он хватал ее за интимные места, мастурбируя при этом. Ей удалось отбиться от Сидорова, ударив локтем между ног. От церкви его уже отстранили, а с сайта епархии удалили всю информацию о нём. У 26-летнего Даниила Сидорова есть молодая жена и маленький ребенок.