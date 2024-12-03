Священника Сидорова обвиняют в нападении еще на одну жертву

Мужчину в ноябре поймали на том, что он не давал молодой девушке зайти в подъезд. Он хватал ее за интимные места, мастурбируя при этом. Ей удалось отбиться от Сидорова, ударив локтем между ног. От церкви его уже отстранили, а с сайта епархии удалили всю информацию о нём. У 26-летнего Даниила Сидорова есть молодая жена и маленький ребенок.