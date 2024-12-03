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Posted 3 декабря, 11:51

Published 3 декабря, 11:51

Modified 3 декабря, 12:10

Updated 3 декабря, 12:10

Тюменцев донимает малолетний хулиган на байке

Шум на весь двор. Тюменцев донимает малолетний хулиган на байке. ВИДЕО

3 декабря 2024, 11:51
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменцев донимает малолетний хулиган на байке

Тюменцы — жители одного из микрорайонов города жалуются на малолетнего экстремала. Его увлечение — раллийный мотоцикл, на котором он катается по двору ночью. При этом шумит двигатель у такого на весь район, не давая людям спать от слова совсем.

По словам местных жителей, мальчик лет 13 каждый вечер выходит на улицу со своим транспортом наперевес и гоняет по двору, при этом на замечания никак не реагирует.

Видео: ЧС Тюмень.
Ему не мешают ни мамы с колясками, и люди на тротуарах, ни машины. Даже видели на проезжей части. Сам ребенок на замечания не реагирует, мама на контакт не идет, рассказали жители микрорайона.

Как отмечают жильцы, такое продолжается уже несколько месяцев, однако повлиять на ситуацию местные жители не могут. Сейчас они планируют пойти в полицию.

Ранее сообщалось о том, что в центре Тюмени разбился насмерть пассажир электровелосипеда.

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#Александр Смирнов#Общество#Видео#Происшествия#Шум#Новости тюмени#Мотоциклы
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