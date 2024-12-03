Шум на весь двор. Тюменцев донимает малолетний хулиган на байке. ВИДЕО

Posted 3 декабря, 11:51
Published 3 декабря, 11:51
Modified 3 декабря, 12:10
Updated 3 декабря, 12:10
По словам местных жителей, мальчик лет 13 каждый вечер выходит на улицу со своим транспортом наперевес и гоняет по двору, при этом на замечания никак не реагирует.
Ему не мешают ни мамы с колясками, и люди на тротуарах, ни машины. Даже видели на проезжей части. Сам ребенок на замечания не реагирует, мама на контакт не идет, рассказали жители микрорайона.
Как отмечают жильцы, такое продолжается уже несколько месяцев, однако повлиять на ситуацию местные жители не могут. Сейчас они планируют пойти в полицию.
Ранее сообщалось о том, что в центре Тюмени разбился насмерть пассажир электровелосипеда.