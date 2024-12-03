Шум на весь двор. Тюменцев донимает малолетний хулиган на байке. ВИДЕО

Тюменцев донимает малолетний хулиган на байке

Тюменцы — жители одного из микрорайонов города жалуются на малолетнего экстремала. Его увлечение — раллийный мотоцикл, на котором он катается по двору ночью. При этом шумит двигатель у такого на весь район, не давая людям спать от слова совсем.