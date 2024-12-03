Сын криминального босса Тюмени рассказал, как спас девушку от извращенца-отца

В качестве помощи рэпер дал ей ключи от студии, где иногда отдыхает сам и 80 тысяч рублей на первое время. В течение трех месяцев рэпер помогал девушке с работой и нашел место в общежитии, куда она и переехала, взамен же ничего не просил.