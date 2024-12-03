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Posted 3 декабря, 11:00

Published 3 декабря, 11:00

Modified 3 декабря, 12:12

Updated 3 декабря, 12:12

Сын криминального босса Тюмени рассказал, как спас девушку от извращенца-отца

Сын криминального босса Тюмени рассказал, как спас девушку от извращенца-отца

3 декабря 2024, 11:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Спасение
Рэпер OG Buda, он же Григорий Ляхов, сын тюменского криминального авторитета из ОПГ «Десятка» рассказал в последнем интервью, как спас девушку от отца-извращенца.

Как рассказал Ляхов в интервью каналу «ВПИСКА», помог он маникюрщице, которая сообщила ему, что не может больше находиться дома. Ее отец — извращенец, который мастурбирует на нее, пока она спит, а иногда и пристает. Поэтому девушка вынуждена ночевать в салоне.

В качестве помощи рэпер дал ей ключи от студии, где иногда отдыхает сам и 80 тысяч рублей на первое время. В течение трех месяцев рэпер помогал девушке с работой и нашел место в общежитии, куда она и переехала, взамен же ничего не просил.

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Григорий Ляхов — сын криминального авторитета Алексея Ляхова, он состоял в ОПГ «Десятка», а в 95 году был убит в Тюмени. Из-за проблем отца с криминалом семья Григория была вынуждена переехать жить в столицу Венгрии — город Будапешт. Криминальная слава отца никак не помогла, свою карьеру Ляхов строил с нуля, живя в Венгрии и подрабатывая барменом.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени разбился насмерть пассажир электровелосипеда.

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