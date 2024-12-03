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Posted 3 декабря, 06:16

Published 3 декабря, 06:16

Modified 3 декабря, 06:18

Updated 3 декабря, 06:18

Новый очаг кори обнаружен в Тюмени

Новый очаг кори обнаружен в Тюмени

3 декабря 2024, 06:16
Фото: 1MI.
Один случай заболевания данной инфекцией выявлен в 10-этажном доме по улице Селекционной, 6.

В настоящее время, по данным Роспотребнадзора по Тюменской области, ведется работа по вакцинации жителей многоэтажки. Прививки предлагают поставить тем, кто ранее не болел корью, не был привит от этого инфекционного заболевания или был привит однократно, пишет РБК Тюмень.

Медики отмечают, что как правило первую прививку ставят детям в возрасте 12-ти месяцев, ревакцинацию проводят спустя шесть лет. Врачи подчеркивают, что сегодня вакцинация является самым эффективным методом защиты от заболевания корью.

Следует отметить, что в этом году в Тюменской области число случаев заражения корью увеличилось. По официальным данным, с начала года было зарегистрировано более 30 случаев. Один из последних была зарегистрирован в конце ноябре этого года — корь выявили у одного из жителей дома по улице Новоселов.

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Отметим, что тенденция роста числа заболевших корью отмечается не только в тюменском регионе, но и в России в целом. По данным ВОЗ, в 2024 году Россия вошла в тройку лидеров по числу заражений корью среди стран европейского региона Всемирной организации здравоохранения. Опережали ее по числу заболевших Казахстан и Азербайджан.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области растет число заболевших COVID-19. За последнюю неделею в регионе было выявлено около 650 новых случаев коронавирусной инфекции.

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