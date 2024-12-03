Новый очаг кори обнаружен в Тюмени

Следует отметить, что в этом году в Тюменской области число случаев заражения корью увеличилось. По официальным данным, с начала года было зарегистрировано более 30 случаев. Один из последних была зарегистрирован в конце ноябре этого года — корь выявили у одного из жителей дома по улице Новоселов.