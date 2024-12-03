Искусственный интеллект поможет ВТБ определить оптимальные локации для новых офисов

Posted 3 декабря, 10:44
Published 3 декабря, 10:44
Modified 3 декабря, 10:48
Updated 3 декабря, 10:48
Он пояснил, что в лучшие годы до этой стратегии банк ВТБ открывал 50-80 точек в год, в этом году план — 345 проектов. Среди них есть и «легкие» форматы.
«Мы определяем локацию новых офисов с учетом внутренней модели на основе искусственного интеллекта, состоящей из модулей прогноза клиентопотока, прогнозирования количества новых привлекаемых клиентов, где на основе тысяч параметров оценивается геопотенциал новых точек. Например, модель перебирала недавно 10 в 193-й степени вариантов размещения новой точки в Москве. Понятно, что до принятия окончательного решения необходимо также присутствие на месте регионального руководителя, но мы разработали отдельную научную область, где и в каком формате открывать точки присутствия, с учетом того, что у нас и точки РНКБ, и точки „Открытия“, и будут точки Почта банка», — отметил Дмитрий Пьянов.
По словам топ-менеджера, в следующем году ВТБ даже бОльшее количество проектов, почти 600, так что «банк для всей страны» будет звучать громче.
Показатели планируемой прибыли ВТБ корректировать также не собирается.
«Мы не собираемся, по крайней мере на 2025 год, пересматривать стратегию. Почему? Потому что, несмотря на изменившуюся внешнюю среду, мы считаем возможным выполнить суммарную чистую прибыль за два первых года стратегии, пусть и с другой траекторией. Мы считаем верными все стратегические метаморфозы, которые мы преподносили при представлении стратегии. То есть все цели остались неизменными. Помните, при представлении стратегии был вопрос, каким одним словом или одним словосочетанием можно было бы определить стратегию 2024–2026 группы ВТБ? Тогда мы отшутились. Но на самом деле сейчас, смотря назад, правильным словосочетанием, характеризующим стратегию, было бы следующее: банк для всей страны. Туда входит и региональный масштаб, и рост активной клиентской базы розницы, и доступ к финансовым продуктам 100 млн клиентов. И вторая часть этой фразы — „в высшей лиге по прибыльности“. Потому что воспроизводство капитала в условиях ужесточения капитального регулирования — это принципиальный вопрос», — сказал Дмитрий Пьянов.
Он напомнил, что ВТБ повысил цель по прибыли на этот год по сравнению с цифрой, записанной в стратегии.